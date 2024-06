Calciomercato Milan, non solo Zirkzee: c'è l'ok per Jovic

Milano, 17 giugno 2024 – Zirkzee sì o Zirkzee no? Nel frattempo arriva l'ok per Jovic. Il centravanti serbo, 9 gol in stagione con la maglia del Milan, era arrivato dalla Fiorentina la scorsa estate dopo la firma su un contratto annuale, con varie opzioni di rinnovo nell'arco del prossimo triennio. La decisione è arrivata nei giorni scorsi: resterà per un'altra stagione.

La sua conferma non esclude l'arrivo di altre due punte centrali, tanto che in occasione di Italia-Albania è stato mandato a Dortmund un osservatore per seguire da vicino Armando Broja: 22 anni, capace di giocare sia in area che in corsia, di proprietà del Chelsea (2 gol stagionali, annata condizionata da un infortunio) e rientrato dal prestito, da gennaio a fine campionato, al Fulham (zero reti).

Resta poi il braccio di ferro per Zirkzee. Il Milan ha comunicato da tempo al Bologna l'intenzione di versare la clausola da 40 milioni. E con il giocatore sarebbe già pronto un accordo per cinque anni a circa 4 milioni a stagione. L'agente, Kia Joorabchian, chiede 15 milioni di commissioni. I rossoneri non sono intenzionati ad arrivare alla doppia cifra. Così il Manchester United, tra le altre, ha chiesto informazioni sulla situazione del 23enne olandese. E la Juventus studia le prossime mosse: i bianconeri, peraltro, stanno ultimando, proprio con Kia Joorabchian, uno scambio con l'Aston Villa: Douglas Luiz a Torino, destinazione Inghilterra per McKennie e Iling Junior (insieme a circa 20 milioni). La Juve ha poi la “carta” Thiago Motta che ha allenato Zirkzee a Bologna.

Per il Milan resta l'obiettivo primario. Ma non l'unico, come ha specificato settimana scorsa Ibrahimovic. Dovbyk (26 anni, 25 gol stagionali) piace da tempo, anche se di recente ha affermato di trovarsi benissimo nel Girona ed è molto apprezzato dall'Atletico Madrid. Guirassy poi, 28 anni e altrettante reti nell'ultima annata con lo Stoccarda, ha costi abbordabili: 17,5 milioni di clausola rescissoria. Ma è nel mirino del Borussia Dortmund. E potrebbe tornare in auge un nome ben noto in via Aldo Rossi: Gimenez, 23enne del Feyenoord con cui ha segnato 26 volte nell'ultima annata.