Cassano e Leao, ancora scintille: “Pensa di essere un fenomeno”. E Rafa replica dandogli del pagliaccio

Tra Antonio Cassano e Rafa Leao continua a non scorrere buon sangue. La ragione? Le continue critiche dell’ex calciatore barese, ora opinionista, che in più di un’occasione è stato severo con il portoghese per il suo rendimento altalenante e per una “cattiveria” calcistica che spesso sembra mancargli. A infastidire l’ex Roma sono i giudizi sul 10 del Milan: “Fa due giocate, due accelerazioni e si dice ‘Eh è forte”, vale 120 milioni”. Ma per l’ex talento di Bari Vecchia Leao rimane “tanto fumo e niente arrosto”, come ha ribadito anche ieri, in occasione di un suo intervento alla Domenica Sportiva.

Cassano infatti non ha cambiato la sua posizione nonostante le ultime ottime prestazioni di Leao: “Continuo a pensare ciò che dicevo”, attacca Cassano. “Siccome il livello del campionato italiano non è buono, lui pensa di essere un fenomeno e c’è gente che gli va dietro. È un buon giocatore che ha forza fisica e basta”. Poi Cassano prova a spiegare perché per lui Leao non è ancora un top facendo il paragone con altri grandi giocatori del passato e del presente andando a toccare un tema molto delicato come quello dello stipendio (ovviamente con riferimento al ricco rinnovo firmato dal portoghese appena 12 mesi fa): “Gente come Kaka, Rui Costa, Vinicious quanto dovrebbero prendere? Visto che lui voleva tanti soldi e glieli hanno dati. Parliamo di un giocatore normale, con forza fisica, che ha fatto 8 gol e che per cinque mesi e mezzo non ha segnato in un campionato senza intensità, qualità e ritmo”.

Poi la stoccata finale: “Ai miei tempi, 10/15 anni fa, lui in Serie A non avrebbe potuto giocare in una squadre da sesto o settimo posto”, con tanto di carezza al capitano dei cugini Lautaro Martinez: “Lui è un vero campione. Corre, lotta, si sacrifica, è leader, fa gol, assist”.

Non è servito molto tempo dopo le parole dell’ex Real Madrid che arrivasse la replica di Leao. Rafa non è nuovo a rispondere ad attacchi, soprattutto quando prendono piede sui social, terreno sui cui il 10 rossonero si trova a suo agio quasi quanto sulla sua amata fascia sinistra. Ma questa volta, contrariamente a quanto fa in campo, non ha dribblato le critiche. La risposte del portoghese è stata tanto diretta quanto telegrafica: dal suo account x, ex Twitter, Leao ha ricondiviso la clip presa dalla domenica sportiva in cui Cassano lo attaccava e l’ha ricondiviso accompagnato da 7 emoticon del clown. Un messaggio forte e chiaro. Ora non resta che attendere la nuova replica di Cassano che, come in passato è già successo, sicuramente non tarderà ad arrivare.