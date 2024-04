"Christian Pulisic e Lorenzo Pellegrini: protagonismo e gol decisivi nel recente exploit"

Movimenti a sorpresa, giocate dispari. Ma anche assist e gol pesanti: rivolgersi a Christian Pulisic e Lorenzo Pellegrini. Lo statunitense, dopo la parentesi sulla tre quarti col Lecce, torna ad agire da esterno destro alto nel 4-2-3-1, in linea con Loftus-Cheek e Leao sulla carta, ma in pratica a tutta fascia. Incrocerà spesso l’azzurro e il suo dinamismo da mezz’ala sinistra, tornato ad alti livelli dall’arrivo di De Rossi che difficilmente rinuncia al suo capitano nel terzetto di centrocampo con Paredes e Cristante. Pulisic ha timbrato due volte (con un assist) contro lo Slavia Praga. Nelle ultime tre partite da titolare in campionato ha segnato altrettanti gol. Buon bottino e momento anche per Pellegrini: due centri contro Servette e Feyenoord (oltre a un assist). Soprattutto, in Serie A, nelle ultime quattro gare è andato in rete due volte.