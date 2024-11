Col Pontedera è 1-1. Raveyre salva Milan Futuro. Rigore parato e punticino. Jimenez risponde a Italeng

PONTEDERA (Pisa)

Pareggio a denti stretti contro il Pontedera per Milan Futuro, salvato da Raveyre che para anche un rigore. Un punto che allontana l’ultima posizione (+3 sul Legnago), ma non schioda i rossoneri dalla zona playout, seppur con una gara da recuperare (col Pescara il 21 novembre). Senza gli squalificati Coubis e Minotti c’è Bartesaghi a fare il centrale. Soprattutto, più avanti, Bonera cala gli assi: a centrocampo con Zeroli c’è anche l’ex Ajax Vos, schierato in un atipico tridente insieme a Fall e a Camarda (nella foto) convocato anche sabato a Monza con la prima squadra. Proprio il 16enne sfiora il vantaggio in avvio, ma a passare alla cassa c’è invece il Pontedera: un errore di Bartesaghi accende Italeng che salta il difensore rossonero e infila Raveyre. La risposta arriva a stretto giro di vite e porta la firma di Jimenez: il talento prelevato dal Real Madrid l’anno scorso sforna un gioiello da posizione defilatissima e riporta la partita in parità. La ripresa si apre con un botta e risposta: Ianesi raccoglie un rilancio e sfiora il palo, sull’altro fronte Vos sciupa invece sul più bello un contropiede. Poi sale in cattedra Raveyre: il portiere del Milan prima disinnesca Ladinetti da distanza ravvicinata, poi para un rigore. Dal dischetto, infatti, viene ipnotizzato Ianesi che si era procurato la massima punizione (fallo di D’Alessio).

PONTEDERA-MILAN FUTURO 1-1 (1-1)

Marcatori: 27’ pt Italeng (P), 34’ pt Jimenez (M). R.S.