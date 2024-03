Contro il Verona il Diavolo scopre Chukwueze: “Aspettavo il gol da tanto tempo”

Milano, 17 marzo 2024 – Il 3-1 con cui il Diavolo ha espugnato il Bentegodi è valso il terzo successo consecutivo in campionato e un secondo posto consolidato, con tre punti di vantaggio sulla Juventus: il modo migliore per godersi la sosta per le Nazionali con rinnovato morale e fiducia verso un finale di stagione che può ancora regalare soddisfazioni alla compagine rossonera. “La partita l’abbiamo interpretata bene, sul loro gol potevamo essere più attenti sulla respinta. Chiaro che gli episodi cambiano l’atteggiamento mentale della partita. Siamo stati squadra, abbiamo creato tanto, abbiamo corso tantissimo: calcolando che venivamo dalla partita di giovedì credo che sia una partita molto positiva. Ora ci godiamo la sosta, poi vogliamo continuare a fare bene come stiamo facendo adesso: questa stagione potrà ancora darci molto, dobbiamo noi farci trovare pronti per questo finale intenso, tra la Coppa e la Serie A” le parole di Pioli.

Caso Theo

L’ammonizione presa da Theo Hernandez gli farà saltare la Fiorentina, un giallo arrivato dopo le proteste della panchina del Verona: "È stato così e non va bene, Theo esulta sempre così, dice sempre “parlate parlate”. Non era una protesta o una mancanza di rispetto verso la tifoseria avversaria. L’intervento dell’allenatore del Verona ha fatto in modo che scaturisse un diverbio, un’incomprensione. Ma Theo non ha fatto niente e ora avremo un giocatore squalificato. Credo che si debba parlare tanto e bene con i propri giocatori e si debba lasciar stare gli altri. So solo che a livello di presenza nel gruppo Theo non è mai stato così, neanche nell'anno dello Scudetto. Forse gli è scattato qualcosa” la difesa di Pioli.

Prima gioia Chukwueze

Dopo mesi complicati e sotto le aspettative, finalmente, il nigeriano ha realizzato il suo primo centro stagionale: "Non tutti gli stranieri che arrivano sono uguali, non tutti hanno lo stesso tempo per entrare in un nuovo modo di lavorare. Chi arriva dalla Premier è più pronto, chi arriva da altri ha più bisogno di tempo. Chukwueze si sta ambientando, ha avuto dei problemini fisici; è molto disponibile, ha talento e qualità per far bene con noi. La storia di un giocatore straniero che viene a giocare in un campionato difficile e complicato, dove le richieste sono sicuramente diverse rispetto a quelle che aveva al Villarreal. Ci sta mettendo tanta disponibilità e impegno per cercare di fare il meglio possibile. Credo che troppe volte si affrettino i giudizi e non si ha tempo di aspettare. Sono ragazzi che arrivano da un’altra mentalità, un altro modo di vivere e di allenarsi, un altro modo di giocare. Sono molto contento per il gol e che stia entrando bene quando viene chiamato in causa. Noi abbiamo la pazienza necessaria per aspettare tutti i nostri giocatori” le parole di Pioli.

"Sono molto felice per oggi, aspettavo da tempo questo momento. Questi primi mesi non sono stati facili, continuo a lavorare duro. È importantissimo vincere, voglio continuare a segnare per aiutare la mia squadra. Grande gioia per la squadra, devo continuare a lavorare duro perché mi hanno preso per fare gol. Mi fido del mister e dei suoi piani per me, io devo solo rimanere concentrato e continuare col duro lavoro. Non è stato facile, chi gioca nella mia posizione sta facendo benissimo e sta segnando tanto e il mister non può metterlo in panchina. Io continuo a lavorare duro e non importa se gioco poco” ha commentato il nigeriano.