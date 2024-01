Coppa Italia e mercato, il Milan raddoppia. Prima l’Atalanta, poi l’assalto a Buongiorno

Il Diavolo vuole recitare un ruolo da protagonista su due palcoscenici contemporaneamente: in campo, dove questa sera alle 21 affronterà l’Atalanta per i quarti di finale di Coppa Italia, e sul mercato, dove la dirigenza si sta muovendo attivamente.

Scelte preventivate quelle di Pioli che per affrontare la Dea dovrà rinunciare a Florenzi, per un sovraccarico al muscolo adduttore della coscia sinistra, oltre ai lungodegenti Sportiello, Kalulu, Thiaw, Tomori, Pellegrino, Okafor, Caldara e Pobega: Krunic è al centro delle voci di mercato in uscita mentre Bennacer e Chukwueze sono impegnati nei preparativi della Coppa d’Africa che inizierà tra tre giorni.

Davanti a Maignan, dunque, confermato Theo Hernandez centrale accanto a uno tra Gabbia e Simic, con Kjaer che godrà di un turno di riposo: Calabria e Alex Jimenez a completare la retroguardia, il neo acquisto Terracciano partirà dalla panchina. A centrocampo linea a tre con Loftus-Cheek, Reijnders e Musah (dopo lo spezzone di partita giocato al Castellani), mentre in attacco è pronto per la titolarità Luka Jovic, sostenuto da Pulisic e Leao.

Capitolo mercato. Tramontati Dragusin (sempre più vicino al Tottenham per 25 milioni più 5 di bonus come chiesti dal Genoa) e Langlet (operazione complicata tra Aston Villa, Barcellona e ingaggio), resta viva la pista per Brassier del Brest, la cui valutazione da 10-12 milioni è appetibile: il club lo prenderebbe sia a titolo definitivo che in prestito con diritto, ma il Monaco ha fatto un’offerta migliore rispetto a quella rossonera. Il nome caldo resta quello di Alessandro Buongiorno, capitano e centrale classe ‘99 del Torino: per agevolare l’investimento di 25 milioni di euro i rossoneri sarebbero pronti ad inserire nella trattativa Lorenzo Colombo, attualmente in prestito al Monza, che viene valutato 15 milioni di euro.

Con Kelly del Bournemouth trattabile nella finestra estiva, ieri è atterrato sotto la Madonnina Matija Popovic, neodiciottenne serbo il cui contratto con il Partizan Belgrado è scaduto a fine anno: per lui è pronto un contratto quinquennale e, in caso di firma, salterebbe totalmente l’affare Guirassy dello Stoccarda, quest’ultimo extra-comunitario come il classe 2006 che andrebbe a ricoprire l’ultimo slot extra rimasto.

Per giugno, oltre a David del Lille, occhio a Tosin Adarabioyo, centrale inglese di 26 anni del Fulham in scadenza di contratto.

Probabili formazioni: MILAN (4-3-3): Maignan, Calabria, Simic, Theo Hernandez, Jimenez, Loftus-Cheek, Reijnders, Musah, Pulisic, Jovic, Leao. A disposizione: Nava, Mirante, Gabbia, Kjaer, Bartesaghi, Terracciano, Adli, Zeroli, Romero, Chaka, Giroud. All. Pioli.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Miranchuk. A disposizione: Carnesecchi, Rossi; Palomino, Hien, Toloi; Holm, Zortea; Pasalic; Muriel, Scamacca. All. Gasperini.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Tv: ore 21, Canale 5.