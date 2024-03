Coppa Italia femminile. Il Milan a Roma cerca l’impresa per la finale

L’impresa non è delle più semplici ma il Diavolo deve e vuole provarci fino alla fine. Dopo il 2-0 incassato nella semifinale di Coppa Italia di andata tra le mura amiche, oggi alle 15 le rossonere di Davide Corti tenteranno di ribaltare il risultato nella Capitale, battendo la corazzata Roma, per centrare la finalissima della competizione. Il Milan è al suo quarto confronto in Coppa Italia contro la squadra di Spugna, dopo la sconfitta ai calci di rigore nella finale del 2021 e le semifinali dell’ultima edizione. "Con le giallorosse all’andata non è stato un buon risultato ma non è ancora finita. Ora ci confrontiamo per la prossima gara, crediamo di avere la possibilità di vincerla. Vogliamo provare a sfruttare questa occasione lavorando bene in allenamento per essere pronte: sappiamo che la stagione non sta andando come avremmo voluto ma penso che questo possa servirci da stimolo per la prossima parte del campionato", le parole della rossonera Emelyne Lauren.

L’attaccante del Milan ha poi confermato: "Vogliamo mostrare un altro lato di noi e la nostra ambizione è quella di vincere ogni partita da qui alla fine. Mi piace la determinazione delle mie compagne, conosciamo le difficoltà che abbiamo incontrato ma ora dobbiamo concentrarci solo sul presente: mister Corti ci ha fatto cambiare molte cose, giochiamo con più personalità ma dovremo migliorare la nostra mentalità per avere più fame e vincere grandi sfide come questa". Ilaria Checchi