Coppa Italia Femminile. Tris di Dubcova, il Diavolo ipoteca le semifinali

Grande successo esterno per il Milan femminile che, ieri pomeriggio, ha espugnato il campo del Sassuolo nella sfida di andata dei quarti di finale di Coppa Italia: 3-0 lo score finale in favore delle rossonere nel segno di Kamila Dubcova, protagonista assoluta della partita con una personale tripletta messa a referto. Dopo appena due giri di orologio dall’inizio del match le neroverdi sono state colpite dalla bella rete di testa dell’ex di giornata, su cross dalla destra di Laurent, mentre al 26’ la numero 10 milanista ha offerto il bis con un perfetto mancino sfruttando un errore in fase di impostazione del portiere del Sassuolo, che di fatto ha regalato palla all’attaccante ospite. Nella ripresa, invece, Dubcova ha chiuso i giochi realizzando la sua tripletta all’80’ su perfetto assist di Marinelli. Poco prima il Sassuolo ha impegnato Babb con Sabatini, l’estremo difensore rossonero ha risposto presente. Tutto si deciderà nel match di ritorno in programma al Puma House of Football il prossimo 6 febbraio alle ore 17, ma è evidente che il risultato conquistato in terra emiliana dalla squadra di Davide Corti rappresenti un bottino rassicurante in ottica passaggio alle semifinali di Coppa. Ora la testa va al campionato dove lunedì alle 18 arriverà il Como. Nel frattempo, il club di via Aldo Rossi ha annunciato di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive di Noemi Fedele a Freedom FC Women, fino al 30 giugno 2024.

I.C.