Da milanello. Fonseca ridisegna una nuova squadra. Torna Loftus-Cheek. Chance per Okafor

Inizia oggi la settimana che deve rilanciare il Milan dopo due ko di fila tra Champions (0-1 col Leverkusen) e campionato (1-2 con la Fiorentina). I nazionali rientreranno però alla spicciolata: ultime fatiche oggi con le rispettive selezioni per Maignan, Theo Hernandez, Fofana, Gabbia (verso il rinnovo fino al 2030) e Reijnders; domani in campo Jovic, Pavlovic, Chukwueze, Leao, Morata; mercoledì infine Musah. Non Pulisic. Il ct degli Stati Uniti Pochettino (quello del "è arrivato stanco, gioca troppo nel Milan"), ha deciso di liberarlo dall’incombenza dell’amichevole di mercoledì col Messico e rimandarlo in Italia. Capitan America così, ieri i autore dell’assist per il gol di Musah (2-0 finale contro Panama), sarà pienamente a disposizione per la sfida di sabato, a San Siro alle ore 18, contro l’Udinese. Nel frattempo Fonseca ritrova Loftus-Cheek, non convocato al Franchi per un risentimento al flessore destro. E Jovic, in campo con la Serbia dopo lo stop per pubalgia in rossonero. Ancora ai box invece Calabria (lesione di basso grado al soleo del polpaccio sinistro), mancherà Theo Hernandez (squalificato due giornate). Al suo posto chance per Terracciano, con Jimenez e Bartesaghi alternative. In difesa Pavlovic verso il rientro al posto di Tomori. In avanti attenzione a Okafor. Lo svizzero, rimasto a Milanello, dovrebbe sostituire Abraham. Luca Mignani