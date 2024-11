DALL’INFERMERIA. Morata in Spagna. Gabbia rientra con la Juventus

Dopo la sosta per le nazionali il Milan ripartirà dal big match con la Juventus, in programma a San Siro sabato 23 novembre alle ore 18. I rossoneri avranno a disposizione Matteo Gabbia, non convocato in azzurro dal ct Luciano Spalletti (che lo aveva invece chiamato, per la prima volta, a ottobre per le gare con Belgio e Israele). Il centrale, assente da cinque gare tra campionato e Champions per un lieve lesione muscolare al soleo del polpaccio, ha ripreso nei giorni scorsi a lavorare a parte. Poi, il “caso“ Morata: dopo il trauma cranico subito in allenamento giovedì scorso, in seguito a uno scontro aereo con Pavlovic, e la risonanza all’ospedale di Legnano che aveva dato esito negativo, il giocatore è stato tenuto a riposo. "Dieci giorni, da protocollo. Non è un’opzione", le parole di Fonseca. L’attaccante è stato comunque inserito nella lista dei convocati di De La Fuente: "Ha ricevuto una forte botta, ma sta bene. Giocherà la prima o la seconda partita". Ossia venerdì 15 con la Danimarca o lunedì 18 con la Svizzera. Sempre out, infine, i lungodegenti Bennacer e Florenzi. L.M.