Deludono i big. Si salva Bennacer. Pioli cambia tardi

MAIGNAN 6. La parata nel primo tempo sul tiro deviato di Dybala è tutt’altro che elementare. Ripresa da spettatore.

CALABRIA 5. Quando lo puntano va in difficoltà e davanti non è un fattore.

GABBIA 6,5. Non sfigura in un confronto complicato contro Lukaku.

THIAW 6. Non sempre riesce a leggere i movimenti di Dybala. Però non fa grandi errori.

HERNANDEZ 5,5. Perde il faccia a faccia con El Shaarawy, a cui concede tanto e che non mette alle corde. Un solo affondo nel finale.

BENNACER 6. Chiama a sé tutti i palloni e li distribuisce, anche se latita un po’ la giocata illuminante.

REIJNDERS 5,5. Suo il primo tentativo del Milan, ma è anche uno di quelli che faticano a entrare in partita.

PULISIC 6. Lo raddoppiano e lui prova a uscirne con intelligenza. Gli manca il guizzo giusto.

LOFTUS-CHEEK 5,5. Perde completamente l’uomo in occasione del vantaggio giallorosso.

LEAO 4. Aspettative alte. Se non le rispetti, il tonfo si sente anche di più. Serata no, a cui aggiunge poca attitudine ai contrasti.

GIROUD 5. Lukaku gli nega il possibile 1-1 sulla linea in una delle rare occasioni per mettere la sua firma sulla partita. Ne ha una seconda nel finale e sciupa clamorosamente.

All. PIOLI 5,5. Il vantaggio della Roma è meritato: il Milan per un tempo tira solo dalla distanza o nelle mische sui piazzati. Toglie Leao quando è chiaro che il portoghese non sa come uscire dal tunnel.

Adli 6. Porta vivacità e va vicinissimo al pari.

Okafor 5,5. Ingresso nullo.

Chukwueze 6,5. Un’azione da Tomba: Giroud spreca. VOTO SQUADRA 5.m.t.