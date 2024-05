Serie A, Milan-Cagliari: probabili formazioni, orari e dove vederla in TV

Milano, 11 maggio 2024 – A una settimana dal pareggio interno contro il Genoa, con tanto di sciopero del tifo e abbandono degli spalti a 10’ minuti dalla fine da parte della Curva Sud, il Milan – che non vince dal 6 aprile scorso – tornerà questa sera alle 20.45 (diretta su DAZN e Sky Sport) sul prato amico di San Siro per blindare il secondo posto contro un Cagliari nel pieno della lotta salvezza: “Vogliamo tornare a vincere per tanti motivi – ha spiegato in conferenza stampa il tecnico rossonero Stefano Pioli –. Arriviamo da un periodo senza successi molto lungo. Il secondo posto è un obiettivo importante e non siamo ancora riusciti a conquistarlo. Siamo dei professionisti e dobbiamo farlo per orgoglio e forma di rispetto nei confronti del club e dei tifosi. La squadra sta bene anche se è stata una stagione lunga, impegnativa e complicata. C’è chi sta meglio e ha più energie ovviamente e io cercherà di mettere in campo chi è in migliori condizioni e ha maggiori energie per cercare di interpretare la partita nella maniera giusta, con qualità e concentrazione, e provare a vincerla”. Dall’altra parte, come sottolineato, un Cagliari di Ranieri alla ricerca di punti vitali per conquistare la salvezza: “La squadra sta bene – ha spiegato il tecnico romano – per forza di cose. Siamo consci di giocarci la salvezza nelle prossime tre gare. Per trovarci in questa situazione, probabilmente, tre mesi fa ci avremmo messo la firma e adesso siamo pronti. Gara decisiva? Non credo, penso che l’ultima di campionato lo sia e per questo auspico che la Lega faccia giocare le tre gare in contemporanea. Il Milan? Ha tantissimi campioni. Non lo scopro certo io. Segnano molto su palla in attiva. Più di tutti. Noi, dal cantro nostro, dovremo giocare una gara eccelsa sotto ogni punto di vista, come contro Inter, Atalanta e Juventus”.

Le scelte di Pioli e Ranieri

Tante le novità di mister Stefano Pioli che passerà al 4-3-3 e lascerà in panchina diversi big rivoluzionando in particolare la catena di sinistra che è a lungo stato il punto di forza dei rossoneri: Fuori, infatti, Theo, Leao, capitan Calabria e Tomori. Tra i pali ci sarà Sportiello, che avrà davanti a sé una difesa formata da Kalulu, Gabbia, Thiaw e Florenzi. Musah e Reijnders saranno le mezzali al fianco di Bennacer a cui dovrebbero spettare i compiti di regia, mentre Giroud sarà al centro del tridente d’attacco con ai suoi lati Chukwueze e Pulisic. Ranieri, costretto a fare i conti con le assenze per squalifica di Augello e Gaetano, si affiderà al 4-2-3-1: Zappa, Mina, Dossena e Obert – schierato sulla sinistra – saranno i quattro difensori a protezione del portiere Scuffet. La diga davanti alla difesa sarà invece fornata da Deiola e Sulemana, con Nandez, Oristanio e Luvumbo che agiranno sulla trequarti, a supporto della punta Shomurodov. Orari e dove vedere la gara: Milan-Cagliari, valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A, sarà trasmessa sabato 11 maggio alle 20.45 in diretta su DAZN e SKy Sport.

Probabili formazioni:

Milan (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Thiaw, Gabbia, Florenzi; Musah, Reijnders, Bennacer; Chukwueze, Giroud, Pulisc. All. Pioli. Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Obert; Deiola, Sulemana; Nandez, Oristanio, Luvumbo; Shomurodov. All. Ranieri