"Destini contrastanti: Giroud delude, Paredes decide ai rigori"

Destini opposti. E magari qualche ruggine dopo i Mondiali del 2022 in Qatar: finale, Argentina-Francia. Olivier Giroud ha giocato tutte le partite (segnando quattro gol), eccezion fatta per la terza del girone (ininfluente) con la Tunisia. A Doha è tra i protagonisti più attesi, ma non lascia il segno e viene addirittura sostituito al minuto 41, con i suoi già sotto di due gol. Dall’altra parte, Leandro Paredes: due volte sempre in panchina nelle prime quattro partite, poi titolare ai quarti e in semifinale contro Olanda e Croazia. Al Luisal, però, deve sedersi di nuovo. Entra ai supplementari, al 102esimo: vede Messi segnare il 3-2 e Mbappé pareggiare. Si va ai rigori: il terzo è il suo e non sbaglia.