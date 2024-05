Milan, comunicato l’esonero a Pioli. I rossoneri sempre più su Fonseca

Milano, 23 maggio 2024 – L'agente di Stefano Pioli è stato informato dal Milan: separazione a fine stagione. Si attende a breve il comunicato ufficiale. Per Fonseca, invece, sarebbe pronto un contratto triennale (due anni con opzione sul terzo). Sono i primi, dovuti, passi. I rossoneri si muovono concretamente in ottica futura. Pioli è legato al Milan da un accordo fino al 2025 e bisognerà trattare. Il tecnico costerebbe alla società 8 milioni (11 compreso lo staff) e con ogni probabilità gli verrà proposta una buonuscita. Napoli, Atalanta, Bologna e Fenerbahce, tra le altre, potrebbero essere interessate concretamente. Il comunicato ufficiale della separazione è atteso a breve, l'annuncio all'agente sarebbe già avvenuto ieri. In questo modo Pioli potrà essere degnamente salutato sabato, alle 20.45 a San Siro contro la Salernitana, insieme a Giroud e Kjaer. La Curva ha già comunicato che il “rumore del silenzio”, ossia lo sciopero del tifo, cesserà (a partire dal secondo tempo). Anche per dare il giusto addio all'allenatore che, in quasi cinque anni, ha vinto un campionato (anche due secondi posti) e riportato il Milan stabilmente in Champions (l'anno scorso fino alla semifinale, poi persa con l'Inter). Intanto, salgono quasi al 100% le quotazioni di Paulo Fonseca. Il portoghese, in scadenza con il Lille, ha incontrato la società francese che gli ha proposto un rinnovo. Poi è stata la volta del Marsiglia che ha messo sul piatto tre anni di contratto con ampi poteri. L'ex Shakhtar, però, è attratto dal ritorno in Italia, dopo i due anni a Roma, e dal fascino rossonero. Il club di via Aldo Rossi avrebbe pronto un progetto di tre anni. Domani (venerdì) la conferenza pre-partita di Pioli. Il giorno dopo l'ultima di campionato. Venerdì prossimo (31 maggio) l'amichevole in Australia contro la Roma. In panchina non ci sarà più Pioli ed è stato preallertato Bonera, nello staff di Pioli e futuro tecnico dell'Under 23 rossonera che dovrebbe disputare la Serie C. A meno di sorprese (van Bommel, ad esempio), la strada è tracciata e i primi passi sono stati compiuti.