Calciomercato Milan: da Zirkzee a Sesko, da Guirassy a Pinamonti. Le manovre in attacco

Milano, 22 maggio 2024 – Sabato (25 maggio) l'ultima partita in rossonero di Giroud, 16 gol stagionali quest'anno, 48 nel suo triennio al Milan. La società è al lavoro da tempo per il sostituto e in pole position resta Joshua Zirkzee del Bologna: 22 anni, clausola rescissoria da 40 milioni, obiettivo anche della Juventus, ma soprattutto la Premier (Arsenal su tutte). “Proveremo a trattenerlo, ma è arbitro del suo destino”, le parole dell'ad rossoblù Fenucci sull'attaccante, in tribuna nell'ultima partita con la Juventus per un problema al flessore (non è stato inserito dall'Olanda nella lista dei preconvocati per gli Europei). Il centravanti, 12 reti quest'anno, piace da mesi e proprio l'essersi mossi in anticipo potrebbe essere il fattore decisivo. Al Bologna, peraltro, c'è in prestito Saelemaekers (diritto di riscatto, 10 milioni). Anche per Benjamin Sesko il Diavolo si era mosso per tempo. Ma i costi del 20enne del Lipsia (14 gol in Bundesliga, 7 nelle ultime 7 gare) sono saliti: la clausola rescissoria, variabile in base a criteri quali presenze e reti, è passata da 50 a 65 milioni. Chiaro il suo agente: “Piace in Arabia Saudita, ma resterà in Europa. Squadre di Premier e Serie A si sono interessate, ma anche il Lipsia farà di tutto per trattenerlo e ha fatto un'offerta davvero molto buona”. Rispunta, così, il nome di Serhou Guirassy. Profilo diverso, più maturo: 28 anni. E con una clausola decisamente più abbordabile, di poco superiore ai 17 milioni. Chiede un ingaggio importante, dopo una stagione nella quale è arrivato a 28 reti in campionato con lo Stoccarda, più altre 2 in Coppa di Germania. Non va depennato Jonathan David del Lille, la squadra di Fonseca: 19 gol in Ligue 1, 3 in Conference e altrettanti in Coppa di Francia, uno ai preliminari di Champions. In via Aldo Rossi, poi, c'è anche la questione Jovic: 9 reti stagionali, contratto in scadenza con opzione di rinnovo. In caso non rimanesse, il Milan valuta Pinamonti: il 25enne è retrocesso con il Sassuolo, ma ha chiuso il campionato in doppia cifra (11 reti) così come due anni fa a Empoli (13). A fine stagione, peraltro, in attacco rientreranno alcuni giocatori dati in prestito quest'anno. Non De Ketelaere che sarà riscattato dall'Atalanta (22 milioni più bonus). Piuttosto, Origi: stagione fallimentare al Nottingham Forest, senza gol in Premier (uno solo in Fa Cup), ma contratto con i rossoneri fino al 2026. Tradotto: da piazzare. Da Monza, poi, tornerà Colombo che potrebbe essere inserito nella trattativa per Zirkzee. Diverso il caso di Maldini che potrebbe rimanere in Brianza (riscatto fissato a 4 milioni).