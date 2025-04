Milan-Fiorentina: probabili formazioni. Reijnders recupera in extremis, panchina per Gimenez

Milano, 5 aprile 2025 – Ultimo treno per l’Europa per il Milan – reduce dal confortante pari nel match d’andata del derby della semifinale di Coppa Italia – che, se vorrà cercare di raggiungere il traguardo della qualificazione quantomeno in Europa League attraverso il piazzamento in campionato, non potrà più fallire e dovrà giocoforza ricominciare a correre e macinare punti a partire dalla sfida in programma questa sera alle 20.45 (diretta su Sky Sport e DAZN e streaming su DAZN e Sky Go DAZN) contro la Fiorentina che si presenterà allo Stadio Meazza di San Siro galvanizzata dai pesanti successi contro Atalanta e Juventus. Nonostante il buon momento, però il tecnico dei viola Raffaele Palladino vuole assolutamente tenere i piedi per terra: “Dal punto di vista del nostro lavoro quotidiano, non è cambiato nulla. Abbiamo continuato ad insistere su quelli che sono i nostri valori tecnici e fisici. Tra gennaio e febbraio c’è stata una flessione ma attraverso il lavoro, la mentalità del gruppo e i nostri valori, siamo riusciti ad uscirne fuori e per questo non posso che ringraziare la squadra. Testa al Milan: “Ho visto un ottimo Milan contro l’Inter in Coppa Italia. Hanno giocato una grande partita e quindi ci aspetta una gara molto complessa. Sono una squadra con grandi valori, costruita per prendersi un posto tra le prime quattro del campionato. Hanno fatto ottimi acquisti nelle ultime sessioni di mercato e questa partita a noi servirà per confrontarci contro una squadra forte. Fuori casa abbiamo faticato un po’ di più ma è anche vero che abbiamo affrontato Napoli e Inter perdendo di misura mentre ci mancano i punti della gara contro il Verona persa al 95’. Dobbiamo sicuramente migliorare, però, su questo fronte”.

Orario e dove vedere la partita in tv

La gara Milan-Fiorentina, in programma quest’oggi, sabato 5 aprile alle ore 20.45, sarà trasmessa su DAZN e su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, ma anche in streaming su app e sito di DAZN e su Sky Go.

Le possibili scelte di Conceiçao e Palladino

Il tecnico del Milan Sergio Conceiçao non rinuncia al 4-2-3-1 con qualche cambio rispetto all’uscita di pochi giorni fa: la prima novità è al centro del pacchetto arretrato davanti a Maignan dove, dopo sette gare, torna Tomori che sarà affiancato da Thiaw, con Walker e Theo Hernandez a presidiare le due fasce. Recupero in extremis in mediana per Reijnders, che ha accusato un’indisposizione dopo la Coppa Italia e che formerà ancora il tandem con Fofana. Un po’ inedito, invece, il trio sulla trequarti, formato da Chukwueze, Pulisic e Leao: a loro spetterà il compito di supportare Abraham, preferito a Gimenez che si accomoderà così in panchina per la terza gara di fila.

Farà affidamento sul 3-5-2, invece, Raffaele Palladino per mettere in campo la sua Fiorentina: Pongracic, favorito nel ballottaggio con Comuzzo, Pablo Marí e Ranieri saranno i tre centrali a protezione di De Gea. Sulle corsie laterali, vista anche l’assenza di Gosens, ci saranno invece Dodò e Parisi, con Fagioli, Cataldi e Mandragora a presidiare il centrocampo. Davanti, infine, Moise Kean supportato da Gudmundsson.

Probabili formazioni:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Chukwueze, Pulisic, Leao; Abraham. All. Conceiçao.

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marí, Ranieri; Dodò, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Parisi; Gudmundsson, Kean. All. Palladino