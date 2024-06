FONDAZIONE MILaN. Un campo da calcio per i ragazzi di Baggio

Presentato il progetto per un nuovo campo di calcio a sette nel quartiere Baggio, a Milano. Sarà il luogo di ritrovo per le centinaia di bambini e ragazzi che ogni anno chiedono nuovi spazi per giocare. L’iniziativa denominata “In gioco per il Futuro” è frutto dell’impegno congiunto di Fondazione Milan, Fondazione Snaitech e Fondazione Costruiamo il Futuro. Il piano di sviluppo completo è stato presentato in occasione della Giornata Nazionale dello Sport, nel corso di un incontro che si è tenuto all’Oratorio della Madonna dei Poveri con il Vice Presidente onorario di AC Milan e Ambassador di Fondazione Milan Franco Baresi e il presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro, Maurizio Lupi.