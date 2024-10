Fonseca ha trovato il Milan. Il Diavolo non cambia:: "Questa è la strada giusta»

Ciak, non si gira. Proprio perché il Milan che ha in testa Fonseca inizia a girare. Con buona pace della statistica che piazza i rossoneri all’ultimo posto delle big europee per numero di rotazioni. Con, soprattutto, ancora negli occhi buona parte della ripresa di Leverkusen: "Il momento in cui ci siamo avvicinati di più alla squadra che voglio. Ne siamo ancora lontani, ma stiamo crescendo". Dunque stabilità, continuità e si tira dritto. Anche perché di alternative, nel nuovo assetto, ce ne sono pochine: fuori Calabria (infortunio muscolare al polpaccio, da rivalutare settimana prossima), Lotus-Cheek (risentimento al flessore) e Jovic (pubalgia), oltre ai lungodegenti Bennacer e Florenzi soprattutto. Quanto meno rientra dal primo minuto Morata, frenato dalla borsite col Bayer. Non Pavlovic: "Avrà le sue possibilità, Gabbia e Tomori hanno fatto partite bellissime e andiamo avanti così". E non le seconde linee come Musah e Okafor, ad esempio, perché "hanno altre caratteristiche".

Su questo, ci sarà da ragionare in vista del mercato. Sulla possibilità cheRedBird venda parte delle proprie quote, invece, nessuna riflessione, ha fatto sapere la società. E sempre in tema di pensieri, Fonseca esplicita ancora una volta il suo perché di un Milan arrivato ai primi giorni di ottobre ancora ondivago e umorale: "Mi sembra di dire sempre le stesse cose, ma da quando sono arrivato qui la squadra è cambiata. Non si tratta di una critica al passato, piuttosto di una constatazione. Prima in campo si giocava individualmente, in difesa e in avanti. Ora collettivamente. È un grande cambiamento, è ciò in cui io credo. Ma non si può cambiare velocemente, serve tempo".

Se l’è riconquistato, il tempo. Perché prima del derby soffiava (forte) il vento della crisi. Vittoria con l’Inter, bis col Lecce, ko da bicchiere mezzo pieno per il tecnico a Leverkusen. Ora, l’occasione di spingere con decisione l’ago della bilancia verso la voce “crisi superata“. Prima della sosta, sarebbe cosa buona e giusta per una squadra che sta cercando (e trovando) certezze.

Formazioni. Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Gudmundsson, Bove; Kean. All. Palladino.

Milan (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leao; Morata, Abraham. All. Fonseca.

Arbitro: Pairetto di Nichelino.

Ora e tv: 20.45, Dazn e Zona Dazn (canale 214 Sky).