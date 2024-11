Milan-Juventus: Fonseca punta su Leao-Morata. Vlahovic out. Probabili e orario tv

Milano, 22 novembre 2024 - San Siro si accende per un grande classico del calcio Italiano: Milan-Juventus. I rossoneri, distanti sei punti dagli avversari, devono vincere per non perdere ulteriormente terreno dopo il 3-3 di Cagliari ottenuto prima della sosta. La squadra di Thiago Motta, unica ancora imbattuta in serie A, arriva dalla vittoria nel derby e va a caccia di un altro successo di prestigio per insidiare il primato del Napoli.

I precedenti

Questo è il 179° confronto tra Juventus e Milan nella serie A a girone unico: i bianconeri conducono il bilancio con 68 successi contro 53 dei rossoneri, completano 57 pareggi. La Juventus ha realizzato solo due gol nelle ultime sette sfide di Serie A contro il Milan, da maggio 2021 in avanti; nello stesso periodo, tra le squadre affrontate almeno tre volte nella competizione, i rossoneri hanno concesso meno reti solamente al Venezia (zero) – dall’altra parte contro nessuna squadra i bianconeri hanno segnato meno. La Vecchia Signora ha vinto tutte le ultime cinque gare di serie A giocate contro il Milan dopo la sosta per le nazionali, la più recente il 22 ottobre 2023 (1-0 a San Siro con un gol di Manuel Locatelli). Il Diavolo è rimasto imbattuto in sette delle ultime nove gare contro la Juventus in campionato (4V, 3N), dopo che aveva perso tutte le sei precedenti. Madama è la squadra contro cui il Milan ha pareggiato più partite interne in serie A, 34, almeno otto in più che contro ogni altra avversaria; completano il bilancio 30 successi rossoneri e 25 bianconeri. I piemontesi sono la squadra che ha vinto più trasferte di Serie A contro i lombardi a San Siro dall’inizio dello scorso decennio (dal 2010 in avanti – 8V, 2N, 5P), anche se nelle cinque più recenti sono arrivati solo due successi bianconeri (1N, 2P). Nelle ultime sette sfide tra Juventus e Milan in campionato solo una volta entrambe le formazioni hanno trovato la via del gol: nell’1-1 del 19 settembre 2021 – cinque clean sheet rossoneri e tre bianconeri nelle altre cinque.

Le curiosità

Prima della Juventus nel 2024/25, l’ultima squadra che aveva registrato nove clean sheet nelle prime 12 partite stagionali di serie A era stata sempre la Juventus nel 2014/15 – in quel caso i bianconeri si fermarono a nove dopo 13 gare disputate e l’ultima a mantenere la porta inviolata in 10 delle prime 13 è stata la Roma 2013/14. Juventus (62) e Milan (45) sono le due squadre che hanno prodotto più sequenze di almeno 10 passaggi terminate con un tiro o un tocco in area avversaria nella serie A 2024/25; in generale, se i bianconeri hanno registrato il possesso palla medio più alto nel torneo in corso (61.6%), i rossoneri hanno vinto ciascuna delle due gare di questo campionato chiuse con un possesso inferiore al 50% (contro Udinese e Inter). Il Milan è la squadra che ha trascorso meno minuti in situazioni di parità in questa Serie A (345, recupero incluso); in questi momenti di gioco, quella dei rossoneri è la formazione che ha generato più Expected Goals in media nei 90 minuti (1.9), mentre la Juventus è quella che ne ha subiti di meno (0.6, sempre in media nei 90 minuti).

Le parole di Fonseca

"È una partita importante, non decisiva, ma non lo è più di quella con l'Empoli - ha detto nella classifica conferenza di vigilia il tecnico dei rossoneri, Paulo Fonseca - Abbiamo bisogno di vincere un po' di partite di seguito, è fondamentale e penso che siamo in grado di farlo. Siamo il Milan e abbiamo tanto rispetto per la Juve, ma non paura. Io non sento più pressione quando ci sono queste partite. Penso sia più giusto parlare di motivazione anziché pressione, ed è su questo che stiamo cercando di lavorare: la pressione c'è perché siamo il Milan, ma la motivazione deve essere sempre alta in qualsiasi partita. Per questo, dopo Madrid e prima di Cagliari, ho voluto mandare un messaggio, perché conosco la pericolosità di certe partite. La Juventus è una squadra che si adatta molto, mi piace molto ed è profondamente cambiata rispetto all'anno scorso. Non so se senza Vlahovic giocherà Weah, che conosco bene perché l'ho allenato. Sono giocatori diversi, Timothy è molto veloce, di profondità, dovremo fare attenzione ai suoi movimenti. Cambieranno un po' le intenzioni della squadra. Ci concentriamo molto su Vlahovic ma penso che i pericoli principali della Juventus arrivino dagli esterni".

Le dichiarazioni di Thiago Motta

Thiago Motta ha parlato così in vista della gara in casa del Milan: "Ci saranno delle assenze: Vlahovic sicuramente non ci sarà a Milano, come Bremer, Cabal, Adzic, Douglas Luiz, Milik e Nico Gonzalez. Non so se Dusan recupererà per la sfida contro l’Aston Villa, capiremo più avanti, ma spero che sia lui che tutti gli altri riescano a recuperare e a tornare a disposizione il prima possibile. Domani sarà una bellissima partita da giocare. Tutti i giocatori a disposizione vorranno scendere in campo per dare il loro contributo. Siamo dispiaciuti per coloro che non saranno della partita, ma è importante che possano recuperare quanto prima per tornare a disposizione. Daremo tutto per tornare a Torino con un risultato importante. È una partita in cui tutti dovremo dare qualcosa in più. Dobbiamo farlo per Bremer e Cabal prima di tutto, perché il loro recupero sarà inevitabilmente più lungo rispetto a quello degli altri. Difenderemo e attaccheremo insieme, come sempre. Cercheremo di non permettere al Milan di giocare la partita che avrà preparato, cercheremo di limitare i punti di forza dei nostri avversari. Quella allenata da Paulo Fonseca è una squadra molto forte in transizione perchè ha giocatori di qualità che si esaltano in queste particolari situazioni. Toccherà a noi, a livello collettivo, limitare le loro caratteristiche migliori. Sulle corsie esterne dovremo giocare una grande partita. Conosciamo le nostre qualità, ma anche quelle dei nostri avversari. Sarà una bellissima sfida. Quello che vedo oggi è un campionato molto equilibrato ed è un aspetto estremamente positivo per noi e per tutte le squadre che si trovano nelle parti alte della classifica in questo momento e anche per gli appassionati della Serie A. Weah? Timothy sta lavorando molto bene, mi piace tutto quello che fa. Sono anche felice che segni, ma non mi focalizzerei soltanto su questo aspetto. È un giocatore che offre tante soluzioni, è molto intelligente tatticamente e grazie alle sue caratteristiche fisiche e tecniche può ricoprire più ruoli in campo, anche all'interno della stessa partita".

Le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata. All. Fonseca. Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Weah; Yildiz. All. Motta.

Orario e dove vedere la gara

Milan-Juventus è in calendario per sabato 23 novembre, con calcio d'inizio fissato alle 18. La partita verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per seguirla in tv, oltre all'abbonamento alla piattaforma, è necessario essere muniti di una smart tv su cui scaricare l'app, oppure si dovrà collegare al proprio televisore un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Tv Stick, oppure un decoder Sky Q o una console come PlayStation 4 o 5, XboX One, One S e One X. Sarà possibile seguire il match anche in streaming, attraverso il sito o l'applicazione di Dazn.

La terna arbitrale

Ecco la squadra arbitrale per l'incontro. Arbitro: Chiffi; Assistenti: Peretti - Baccini.; Quarto ufficiale: Zufferli; VAR: Mazzoleni; AVAR: Paterna.

