Verona-Milan, Fonseca: “Non mi sento a rischio. Morata? Out, giocheranno i giovani”

Milano, 19 dicembre 2024 - “Non mi sento a rischio. Se guardiamo solo i risultati, non sono buoni. Ma a volte si parla di qualcosa che non si sa. Io vedo le persone che sono qui tutti i giorni, che sanno. E la pensano diversamente". Forte e chiaro, come sempre, Paulo Fonseca. Anche alla vigilia di Verona-Milan, domani alle 20.45. Ossia, l'ennesimo bivio.

"Siamo a -14 dal primo posto e a -8 dal quarto, ma dovreste vedere l'atmosfera che c'è in squadra. Bellissima. Anche in questi giorni. L'ho detto e lo ripeto: il nostro problema non è tattico, nè tecnico. Questione di testa, di atteggiamento. Ho rivisto tutte le partite che non abbiamo vinto: solo il Liverpool, per metà tempo, ci ha messo sotto".

Theo

Su Theo Hernandez, in panchina col Genoa: "Ho parlato con lui come faccio sempre. Per me è facile spiegare la sua situazione: ha giocato tanto, è stato in nazionale, non ha trovato la miglior condizione fisica, ha bisogno di ritrovarla, è importantissimo per noi. Non si tratta di punizione, semplicemente di farlo tornare al massimo. Per me, come ho già detto, è il miglior terzino al mondo".

La contestazione

Sulla contestazione: "Tutti comprendiamo la frustrazione dei tifosi, ma non c'è nessuno che vuole vincere più di noi. I ragazzi sono forti, capiscono. Possiamo solo lavorare in modo onesto per cambiare la situazione, perché i tifosi lo meritano. Io meno criticato? I fischi li prendiamo tutti insieme".

Out

Alla lunga lista degli indisponibili (Pulisic, Musah, Loftus-Cheek, Okafor, Jovic, Bennacer, Florenzi) si aggiunge Morata per tonsillite: "Inizialmente ho provato Alvaro insieme ad Abraham. Non è un problema, sarà un'altra opportunità per qualche giovane". e a tal proposito, il portoghese si toglie un sassolino dalla scarpa

"Fin qui con noi hanno già giocato Torriani, Bartesaghi, Camarda, Liberali, Zeroli, Jimenez: sei giovani. Non so come sia possibile dire che siamo disordinati tra prima squadra, Milan Futuro e Primavera. Incredibile. Altra cosa incredibile: da quando ho detto che non abbiamo infortuni, abbiamo iniziato ad averne".

In attacco dovrebbe partire Abraham, con Liberali confermato alle sue spalle. Fonseca tira dritto: "Sogno di vincere con il Milan quasi tutti i giorni. Non solo: ci credo. Non perché devo , ma per come lavoriamo tutti i giorni. Le critiche non le ascolto. Magari una è giusta, l'altra no. Se si guardano solo i risultati, ora sono più giuste. Ma c'è molto altro. Abbiamo margini su tutto, soprattutto sui risultati. Possiamo migliorare. Anzi: miglioreremo".