Garanzia Reijnders. Milan nuova formula. L’olandese è la chiave

Sei gol in Coppa Italia, dopo averne fatti tre in Serie A e altrettanti in Champions: miglior biglietto da visita per il Gewiss domani sera (ore 20.45), da presentare al miglior attacco del campionato, non c’è. Dalle ombre di Bratislava è nato un nuovo Milan, con l’Empoli: altrettanto ficcante, più equilibrato con la mossa Musah (replicabilissima contro la Dea). Contro il Sassuolo, una graditissima parentesi “Sinneriana”: un set che non si vedeva a San Siro dai tempi dei macedoni dello Shkendija, nell’agosto del 2017. Altro Milan, ora quello nuovo. Nuovo, ma con una costante: da “Power-Reijnders“ a “Duracell“, sempre e comunque Tijjani Reijnders. Un passato anche nei dilettanti del Csv 28, escamotage del papà Martin per sottrarlo al Twente (che pare non credesse in lui: troppo piccolo) e portarlo poi alla sua ex squadra, il Pec Zwolle.

“Tiji“ cassiere al supermercato, sempre per volere della famiglia, “Tiji“ che all’Az Alkmaar cresce fino a non saltare nemmeno una partita nell’ultima stagione: 54 gare. Altri numeri, però, fanno sorridere in via Aldo Rossi: i 20 milioni con i quali è stato preso (ora vale almeno il triplo), i 7 gol già all’attivo (più 3 assist), la clamorosa continuità (ha saltato solo la sfida col Napoli per squalifica).

Eleganza, praticità: 92% di precisione dei passaggi in campionato, in Champions è tra i top per distanza percorsa (57,6 km in 5 partite). Così è già partita l’offerta di rinnovo: giugno 2030, a più di 3 milioni (ora ne percepisce 1,7). "Non ho ancora firmato, ma siamo sulla buona strada. Allungare il contratto dopo solo un anno è un grande gesto di apprezzamento da parte di un grande club come il Milan. Qui mi trovo molto bene". Musica. E suona bene anche la risposta dell’entourage di Leao agli approcci dell’Arsenal: "Concentrato sul Milan". Il portoghese, peraltro, anch’egli in gol col Sassuolo, ha rispolverato una vecchia intervista di Ibrahimovic, sui social: "Se non ci sono critiche non sei al top, non sei il numero uno. E mi stimolano, me le mangio: è come mettere benzina sul fuoco. E quando scherzi col fuoco ti bruci: facile".

Intanto la squadra ha lavorato anche ieri in vista del big match di Bergamo: Theo Hernandez e Maignan, assenti in Coppa per una contusione al piede e un intervento ai denti, sono rientrati in gruppo. Acciaccati Loftus-Cheek (problema al polpaccio) e Sportiello (ifiammazione al ginocchio). Si è rivisto Bennacer (si è allenato a parte). Servirà anche lui, eccome, pèr la rincorsa ai primissimi posti. Intanto l’Atalanta: dopo i tanti applausi di questi giorni, altro bivio. Di quelli pesanti.