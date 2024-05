Milan-Genoa, Pioli lancia Chukwueze: segui la diretta

Milano, 5 maggio 2024 – Con il pass Champions già in tasca e un secondo posto da difendere in queste curve finali di campionato, il Milan ospita alle 18 (gara in diretta in esclusiva su Dazn e Zona Dazn), il Genoa in un match valido per la trentacinquesima e quartultima giornata di Serie A. L’obiettivo dei rossoneri è il ritorno a una vittoria che non viene portata a casa dal 6 aprile dagli uomini di mister Stefano Pioli, il quale pare sempre più vicino all’addio a fine stagione.

Sul fronte dei rossoblù, che hanno chiuso a doppia mandata il discorso salvezza con il 3-0 rifilato al Cagliari, è invece opposta la situazione di mister Alberto Gilardino – ex di giornata visti i suoi trascorsi da giocatore in maglia Milan – che pare sempre più vicino, come lui stesso ha ammesso, a una permanenza nella città della Lanterna.

Le formazioni ufficiali

Milan (4-2-3-1): Sportiello; Florenzi, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Giroud. All. Pioli.

Genoa (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Spence, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Ekuban, Retegui. All. Gilardino.

Zona Dazn (canale 214 del bouquet Sky).