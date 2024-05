Milan-Genoa, Pioli: “Chukwueze titolare. Futuro? Prima parlo con la mia società”

Milano, 4 maggio 2024 – Il futuro è adesso. Alla vigilia di Milan-Genoa, in programma domani, domenica 5 maggio, alle 18 a San Siro, Pioli batte forte sui tasti della partita: “Fuori si parla di tutto tranne che delle 4 gare che mancano, ma noi da dentro lavoriamo solo su questo. A partire dalla sfida col Genoa. Nient'altro. Non siamo ancora certi del secondo posto, abbiamo grande senso di responsabilità e tante cose ancora da fare”.

Formazione

Sulla formazione Pioli anticipa: “Giocherà Chuwkueze, insieme Pulisic, Leao e Giroud”. Alle tante domande sul futuro, il tecnico risponde così: “Pensiero Napoli? Nessun pensiero. Bado alle cose reali e non a quello che si legge in giro: ancora quattro partite, poi parlerò con la società. Ho ancora un anno di contratto e non parlerò con nessun club prima del Milan”.

Il Napoli

Poi la battuta, in ottica Napoli, panchina per la quale sarebbe tra i favoriti: “Se mi piace la pizza? A me piacciono i cappelletti in brodo, perché sono di Parma. Ma Pecchia (allenatore dei ducali neopromossi) può stare tranquillo, gli ho anche fatto i complimenti”. Sui rapporti con la società: “Anche ieri erano qui Ibrahimovic e Moncada. Il rapporto è buono, lo è sempre stato e lo sarà anche dopo aver parlato del futuro”.

Inter e Europa League

Sulla stagione: “L'Inter ha fatto un campionato incredibile e noi non siamo riusciti a stargli vicino. L'eliminazione in Europa League con la Roma è stata molto dolorosa perché stavamo molto bene e non siamo riusciti a giocare sul nostro livello”. Sulle critiche: “Quando alleni un grande club come il Milan non c'è via di mezzo. Sono stato elogiato tantissimo e criticato tantissimo, fa parte del gioco”.

Sciopero della curva

La Curva sciopererà, niente tifo né striscioni: “In questi miei cinque anni i tifosi sono stati il valore aggiunto, ci hanno sostenuto con grande passione, forza ed entusiasmo, soprattutto nei momenti difficili. Questo non lo dimentico. La loro posizione va rispettata: noi dobbiamo fare di tutto per vincere”. E ancora: “Tante volte sono tornato a casa da San Siro col cuore pieno di gioia e gratificazione quando per lo stadio ero, tra virgolette, on fire. Ora l'aria è cambiata, è normale che io sia più triste. Quando c'è tanto amore è così: ho goduto tanto e sofferto anche tanto”.

Tornano a disposizione Kalulu e Pobega, assenti gli squalificati Calabria e Musah, oltre a Maignan e Loftus Cheek per problemi muscolari.

La probabile formazione

Milan (4-2-3-1): Sportiello; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Giroud. All. Pioli.