Gimenez mania: l’intesa è un rebus. Il Diavolo tenta, il Feyenoord resiste

Assalto a Santiago Gimenez. Il centravanti argentino naturalizzato messicano, 23 anni, era già nel mirino del Milan quest’estate. Contatti mai interrotti e, ora, l’accordo con il giocatore che in Olanda percepisce un ingaggio attorno al milione di euro ed è legato al Feyenoord fino a giugno 2027. Feyenoord che, però, non ha intenzione di privarsi dei propri gioielli in gennaio. L’offerta, la prima, è stata comunque spedita a Rotterdam e sarebbe vicina ai 35 milioni. A Rotterdam lo valutano di più: 50, ossia l’entità della clausola rescissoria. Trattabile, ma non troppo al ribasso (40). Anche perchè il giocatore, che la scorsa stagione ha segnato un totale di 26 reti, quest’anno è già a quota 15 tra campionato e coppe. L’ultima doppietta in Champions al Bayern Monaco ha fatto il giro del mondo. Così come la sua mimica: "Io rimango qui". Così come le sue parole: "Il Milan? Vedremo, sono settimane cruciali, metto tutto nelle mani di Dio". Nei mesi scorsi aveva già espresso il suo apprezzamento per il Diavolo, ora ha trovato anche l’accordo con i rossoneri: triennale da circa 3 milioni con opzione per un’altra stagione.

Intanto Kyle Walker è stato annunciato: "Abraham mi ha aiutato a prendere questa decisione. Ho scelto il numero 32 per David Beckham". Prestito dal City, ingaggio da 2,5 milioni, in estate, in caso di acquisto, pronto un rinnovo da 4,5 fino al 2027. Si lavora anche in uscita: non per Emerson Royal al Galatasaray (dopo la lesione distrattiva di alto grado del polpaccio), ma per Pavlovic. Contatti con lo Stoccarda (prestito con obbligo di riscatto), ma anche proprio con i turchi. In potenziale uscita, poi, Chukwueze e soprattutto Okafor (sondati dal Bologna) oltre a Jovic (in scadenza tra qualche mese): dopo gli accostamenti a Monaco e Siviglia, pista Monza. Così, sul giocatore, Galliani: "Non è un sogno, il mercato resta aperto fino a febbraio ma aspettano tutti gli ultimi giorni". Intanto arriva in prestito dal Bologna Kacper Urbanski.

E ancora: "Di certo non smantelliamo. Pablo Marì alla Fiorentina? Lui è forte, normale abbia tante richieste, ma non abbiamo ancora chiuso con nessuno. Palacios dell’Inter? Sì, ma è il festival delle chiacchiere. Fra le mille cose che si trattano, ne vanno in porto l’uno o il due per cento". A proposito di Inter: Davide Frattesi, nonostante l’interesse della Roma e la voglia di avere più spazio da parte del centrocampista 25enne della Nazionale, resterà a meno di svolte clamorose. Potrebbe invece trovare spazio al Torino, a titolo temporaneo, Tajon Buchanan. In quel caso, il sostituto sarebbe Nicola Zalewski, in scadenza con i giallorossi: qui si ragiona sulla formula, ossia rinnovo e prestito, oppure indennizzo. I nerazzurri lavorano anche in prosepettiva estiva. Tra i nomi sul taccuino il centrocampista 21enne della Dinamo Zagabria Petar Sucic (5 presenze con la nazionale maggiore croata) e il “sogno“ Nico Paz del Como, su cui il Real Madrid ha un diritto di recompra.