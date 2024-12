GIRONE B. Milan Futuro, Bonera fa la conta per la Vis Pesaro: "Siamo sulla strada giusta, avanti con umiltà»

Dare continuità alla vittoria col Gubbio e chiudere il girone d’andata uscendo dalla zona playout. Duplice obiettivo per il Milan Futuro, impegnato oggi pomeriggio alle 15 sul campo della Vis Pesaro. I marchigiani, reduci da tre successi di fila, si prospettano un avversario ostico per i rossoneri che devono fare fronte a numerose assenze. Oltre a capitan Zeroli ancora infortunato, Bonera non avrà nemmeno Bartesaghi, Camarda, Jimenez, Hodzic, Liberali, Traorè e Vos, tutti convocati in prima squadra. "Quest’anno abbiamo fatto tante buone prestazioni con squadre più forti, siamo sulla strada giusta e dobbiamo andare avanti con umiltà", ha spiegato il tecnico del Diavolo. Alessandro Stella