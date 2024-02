Il caso. Insulti razzisti contro Leao. Lui: "Mente piccola». E la società lo abbraccia: "Rafa, siamo con te»

Dopo il caso di razzismo a Udine nei confronti di Mike Maignan, un altro episodio coinvolge un giocatore del Milan: Rafael Leao ha ricevuto insulti via social da un cosiddetto “tifoso“. "Non ti riesco più a vedere, non ti riesco più a sopportare, con te in campo divento razzista, mi state altamente sui c… vattene il prima possibile tu e chi ti segue" il messaggio per il numero 10 rossonero. Che ha risposto: "Purtroppo nel mondo continuano ad esserci questo tipo di persone con la mente piccola...". Pronta la vicinanza del Milan che si è schierato pubblicamente dalla parte di Leao: "Rafa siamo con te. Nella nostra tifoseria e nel calcio non c’è spazio per il razzismo". Il portoghese, nel suo libro “Smile“ uscito ieri, ha parlato degli insulti razzisti indirizzati a Mike Maignan a Udine ("fatto assurdo e gravissimo") nonché di quelli a Roma del 2021, nei confronti di Zlatan IbrahimovicIl.Ch.