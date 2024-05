Il DONO DEL CLUB ROSSONERO aLLA FAMIGLIA. Una maglia per ricordare Schnellinger

Una maglia con il numero tre e il nome ("Carlo") consegnata alla famiglia Schnellinger nel pre-partita dal presidente Paolo Scaroni. Un’immagine sul maxi-schermo con l’ex giocatore in casacca rossonera e la scritta "Ciao Karl-Heinz", accompagnata dalla lettura di un messaggio da parte dello speaker. Il Milan ha ricordato così l’ex difensore tedesco (spentosi all’età di 85 anni) nell’ultima gara di campionato. In merito al non aver fatto osservare un minuto di silenzio e non aver portato il lutto al braccio, il club precisa di aver proseguito in continuità con quanto fatto per altri ex calciatori venuti a mancare, con un messaggio più caldo e un ricordo sentito e coinvolgente per il pubblico. Schnellinger è nella Hall of Fame rossonera (ventesimo giocatore per numero di presenze, 334 totali). Tra il 1965 e il 1974 ha vinto un campionato, tre Coppe Italia, due Coppe delle Coppe, una Coppa dei Campioni e un’Intercontinentale. Con la Germania Ovest ha totalizzato 47 presenze ed è stato protagonista del match del secolo contro l’Italia, vinto 4-3 dagli azzurri: suo il gol del provvisorio 1-1. L.M.