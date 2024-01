Il valzer delle punte. Nuovi gol per il Milan. Jovic ci ha preso gusto

Da attaccante criticato per un inizio di stagione in chiaroscuro a giocatore di Serie A che ha segnato di più in tutte le competizioni da inizio dicembre: il riscatto di Luka Jovic è un dato di fatto e il risveglio del numero 15 rossonero potrebbe permettere al Milan di rivedere in parte le sue strategie nel mercato invernale in corso.

Partito sotto traccia, alla ricerca della migliore condizione fisica e di una rinnovata fiducia, il serbo sta vivendo un periodo esaltante sotto porta, arrivando a collezionare 5 gol in 15 partite (uno ogni 115 minuti) e un assist: il 2 dicembre a San Siro il primo acuto contro il Frosinone, poi le reti contro Atalanta e Salernitana in campionato, arricchite dalla doppietta rifilata al Cagliari in Coppa Italia martedì sera. Un bottino che ha reso il classe 1997 più di una semplice alternativa a Giroud: la strada da percorrere è ancora lunga ma è indubbio che ora l’ex Real Madrid punti a far scattare un rinnovo automatico per altri due anni in rossonero (contratto in scadenza il prossimo 30 giugno). Dopo una stagione complicata a Firenze, è arrivato a Milanello sul gong della sessione estiva faticando i primi mesi al servizio di Stefano Pioli, tanto da essere additato dai più come un ripiego dell’ultimo minuto. Il tempo gli sta dando ragione e ora il club di via Aldo Rossi, alla caccia di una punta in ottica futura, potrebbe decidere di fare scelte diverse, affidandosi a lui e al francese fino alla fine della stagione per poi investire il proprio budget a giugno per rimpinguare il reparto offensivo che, chiaramente, non potrà affidarsi al solo trentottenne. La fame e la voglia dimostrate da Jovic potrebbero essere premiate già domenica, quando alle 12:30 il Diavolo sarà chiamato a dare continuità di risultati a Empoli: il tecnico rossonero è tentato da sfruttare l’onda buona cavalcata da Luka.

Se Guirassy e Jonathan David restano gli obiettivi di mercato, le priorità al momento sono per il reparto difensivo, falcidiato dalle assenze a lungo termine di Kalulu, Thiaw e Tomori. Ma se prima il Milan sembrava potersi affidare alla sola vena da gol del bomber d’Oltralpe, ora la sensazione è che la rosa possa fare affidamento su un altro elemento di peso. I 17 milioni della clausola di Guirassy non spaventano il Milan, frenato piuttosto dai 5 milioni di stipendio che il giocatore dello Stoccarda pretende (senza il Decreto Crescita l’ingaggio al lordo salirebbe a 9,2 milioni di euro), una cifra da valutare con attenzione, considerato poi che l’attaccante a metà gennaio sarà impegnato in Coppa d’Africa con la sua Guinea. Moncada ha chiaramente detto che il Diavolo sfrutterà le opportunità che il mercato offrirà, lavorando in silenzio, motivo per cui è possibile che la società decida di puntare forte su un elemento necessario per colmare il vuoto in difesa (Brassier o Terracciano) aspettando tempi migliori per regalare a Pioli un nuovo attaccante.

Jovic, nel frattempo, si tiene stretto un dicembre d’oro e un primo assaggio di gennaio che gli è valso la prima doppietta con la maglia rossonera, sognando un revival dei suoi numeri all’Eintracht Francoforte nella stagione 2018-19, quando ha messo a segno 27 reti in 48 partite complessive. Oltre a un attaccante ritrovato, Pioli può sorridere per altri due ottimi motivi: nella sessione a Milanello di ieri, a cui ha presenziato anche Zlatan Ibrahimovic, sia Matteo Gabbia che Yunus Musah si sono allenati in gruppo e saranno, quindi, entrambi regolarmente a disposizione per la trasferta toscana di Empoli mentre ci sarà ancora da aspettare per rivedere Okafor fra i convocati.