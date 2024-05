Infermeria e mercato. Maignan si ferma. Il Bayern bussa anche per Theo

Altro infortunio per Maignan: lussazione del mignolo della mano sinistra, riportata durante l’allenamento di ieri. Gli esami radiologici hanno escluso fratture: indosserà un tutore per una settimana, poi un altro controllo. Tradotto: spazio ancora a Sportiello con la Salernitana. Il portiere si preparava a tornare dopo tre partite di stop, saltate per una lesione di basso grado del lungo adduttore destro. In Francia, dopo l’assenza forzata ai Mondiali, temono per gli Europei, ma non dovrebbero essere a rischio. Intanto, nel triennio rossonero, le assenze per problemi fisici salgono così a 41. Troppe per il 28enne, che ha un contratto in scadenza nel 2026 da rinnovare (con aumento d’ingaggio).

Sul francese potrebbe esserci il Bayern Monaco, interessato soprattutto a Theo Hernandez: stessa situazione contrattuale per il terzino. Il video di presentazione della nuova maglia del Milan che sarà indossata domani sera ha fatto sobbalzare qualcuno: tra i volti immagine Pulisic, Leao, Loftus-Cheek, Okafor, lo stesso portiere francese ma non il 26enne. Per strapparlo al Milan servono circa 100 milioni, cifra alla portata dei tedeschi. Dalla Spagna danno per certo l’accordo con il giocatore. Difficile, al netto di una certa discontinuità, privarsi di un terzino con doti offensive come le sue: in 212 presenze, 29 gol e 39 assist. Fermato da un attacco influenzale prima della partita col Torino, al contrario di Maignan è a disposizione per domani. Recuperati anche Kjaer (infortunio al flessore) e Loftus-Cheek (problema al bicipite femorale), non Chukwueze (lesione muscolare). L.M.