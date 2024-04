Milan-Inter, nerazzurri a caccia della scudetto. Formazioni: Pioli sceglie Leao, Inzaghi con Lautaro e Thuram. Derby in diretta alle 20.45

Milano, 22 aprile 2024 – Milan-Inter, il momento tanto atteso è finalmente arrivato. In un San Siro tutto esaurito si gioca un derby che vale lo scudetto. In caso di vittoria, i nerazzurri festeggeranno infatti il ventesimo tricolore della storia. Ma la squadra di Pioli è pronta a dare battaglia: dopo l’eliminazione ai quarti di finale di Europa League contro la Roma, Leao e compagni sono chiamati a una prova di orgoglio per evitare di assistere al trionfo dei rivali e interrompere la striscia di 5 derby persi di fila.

Per i rossoneri la supersfida rappresenta un po’ l’ultima spiaggia per rendere meno amara una stagione partita con grandi ambizioni: a segnare il destino sulla panchina di Stefano Pioli (per il tecnico dovrebbe essere l’ultimo derby) l’eliminazione ai gironi di Champions, il passaggio a vuoto in Coppa Italia e l’incapacità di tenere il passo dell’Inter.

La squadra di Inzaghi si appresta a conquistare la seconda stella – in caso di mancata vittoria stasera, tutto è rimandato a sabato quando a Milano arriverà il Torino – dopo un campionato dominato. I nerazzurri trascinati da Lautaro Martinez hanno impresso un ritmo insostenibile per gli avversari e adesso, come ha spiegato Inzaghi alla vigilia del derby, “è arrivata l’ora di godersi il panorama”.

Le formazioni ufficiali

Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Musah, Loftus-Cheek, Pulisic; Leao. All. Pioli.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

Milan-Inter live alle 20.45

Dove vedere il derby in tv

Milan-Inter si gioca alle 20.45: la gara è trasmessa in diretta da Dazn.