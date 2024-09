Inter-Milan 1-2, Fonseca: "Che coraggio i miei". E Inzaghi: "Non siamo stati squadra"

Milano, 22 settembre 2024 - Il Milan batte l'Inter per 2-1 grazie ai gol di Pulisic e Gabbia. Nel mezzo la rete nerazzurra di Dimarco. Dopo sei derby, i tre punti tornano al Diavolo guidato da Paulo Fonseca, in discussione fino al fischio d'inizio: "Partita importante. Non vincevamo da due anni, eravamo in un momento difficile, ma i giocatori hanno dimostrato coraggio e abbiamo meritato di vincere", il commento a Dazn.

E ancora: "Non ricordo una squadra capace di creare così tanto contro l'Inter. Non abbiamo cambiato poi molto dal punto di vista tattico. Sono cambiati i giocatori". Ora le critiche saranno cancellate, viene chiesto al tecnico: "Sicuramente questa settimana ci sarà più fiducia nei miei confronti. L'importante è che i ragazzi continuino a crederci. Questa è la loro vittoria"

Così, invece, Simone Inzaghi: "Questa sconfitta sarà da analizzare, non siamo stati squadra come sempre. Abbiamo approcciato male, in entrambi i tempi. Ho provato a cambiare qualcosa, ma non ha funzionato". Sulla prestazione della squadra: "Avevamo lavorato bene nei pochi giorni a disposizione dopo la partita di Manchester. Questo ko brucia, anche perché adesso in campionato dobbiamo inseguire".

AI microfoni di Dazn anche il capitano dei nerazzurri, Lautaro Martinez: "Dobbiamo migliorare tantissimo, ora dobbiamo abbassare la testa e lavorare. Mi prendo le responsabilità in primis: sono il capitano e so che non sto facendo come l'anno scorso. Sarò il primo ad arrivare ad Appiano":