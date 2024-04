Milan-Inter, le ultimissime: Pioli toglie Giroud e punta su Leao, Inzaghi con Lautaro e Thuram per lo scudetto

Milano, 22 aprile 2024 – Il grande giorno è arrivato. Questa sera alle 20.45, alla “Scala del calcio” di San Siro (match in diretta in esclusiva su Dazn e Zona Dazn) vai in scena il derby Milan-Inter. Una partita dalle tantissime sfaccettature simboliche ma anche con una posta in palio decisamente alta soprattutto per l’Inter, che vincendo alzerebbe al cielo il ventesimo scudetto della sua storia e si cucirebbe sul petto la seconda stella. Il Milan padrone di casa punta invece dal canto suo a mettersi alle spalle la delusione per l’eliminazione dall’Europa League per mano della Roma e a riscattare la prestazione assai negativa del derby d’andata perso 5-1: “Si può parlare di orgoglio, appartenenza, senso di responsabilità e riscatto – ha detto mister Stefano Pioli nella conferenza della vigilia –. Tutti termini estremamente corretti per descrivere la sfida che ci attende. Abbiamo una grande occasione: per la classifica, per riscattare l’eliminazione dalla coppa e per il fatto che loro vogliono vincere lo scudetto in questa sfida. La vittoria sarebbe quindi importantissima per tanti motivi. Arriviamo da cinque sconfitte di fila nei derby, ci hanno sempre messo in difficoltà e servirà una grande partita. Meriteranno certamente di vincere questo scudetto ma dovremo fare di tutto perché questo non accada nel derby. Ci siamo concentrati al massimo per preparare questa partita”.

Atmosfera elettrizzante anche sulla sponda nerazzurra dei Navigli, dove – come detto – si aspetta solo l’aritmetica certezza di potersi cucire sul petto scudetto e seconda stella: “Il derby è sempre il derby – ha spiegato il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi –. Le sensazioni sono grandi e abbiamo lavorato per rendere questa giornata speciale per tutta la famiglia dell’Inter. Abbiamo compiuto un percorso magnifico, ma non stiamo vivendo tutto questo come un’ossessione. Speriamo che possa essere il grande giorno e abbiamo lavorato per questo ma, ripeto, non è un’ossessione. Ciò che dovevamo fare lo abbiamo fatto partendo dal 13 luglio. Abbiamo dominato un campionato ricco di insidie. Ora ci avviciniamo alla fine della salita, vogliamo goderci il panorama e speriamo di poterlo fare già dopo questa partita. Abbiamo vinto gli ultimi cinque derby che ci hanno dato grande gioia, la posta in palio è molto alta, conterà soltanto come scenderemo in campo contro la seconda in classifica, che gioca in casa e proverà a renderci tutto più difficile”.

Le scelte di Pioli e Inzaghi

Mister Stefano Pioli opterà per l’ormai collaudatissimo 4-2-3-1: uomini contati nel pacchetto arretrato davanti a Maignan, che sarà composto da capitan Calabria, Gabbia, Tomori e Theo Hernandez. I compiti di interdizione e impostazione delle geometrie davanti alla difesa spetteranno invece all’accoppiata formata da Adli e Reijnders. La sorpresa in attacco: fuori Giroud, al centro c’è Leao supportato dal terzetto formato da Musah, Loftus-Cheek e Pulisic.

Inzaghi dall’altra parte risponderà con l’altrettanto collaudato 3-5-2: l’estremo difensore Sommer avrà davanti a sé un terzetto di centrali composto da Pavard, che rientra dalla squalifica, l’ex rossonero Acerbi e Bastoni. A tutta fascia sulle corsie esterne agiranno invece Darmian – in vantaggio nel ballottaggio con Dumfries – e Dimarco, mentre il trio formato da Barella, Calhanoglu e Mhkitaryan presidierà il centrocampo. Davanti, infine, scontata la squalifica, Lautaro Martinez – a secco di gol dal 28 febbraio – tornerà a far coppia con Thuram.

Le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

Orario e dove vedere il derby

La gara Milan-Inter, valida per la 33esima giornata del campionato di Serie A, è visibile lunedì 22 aprile dalle 20.45 in esclusiva su Dazn e Zona Dazn (canale 214 del bouquet Sky).