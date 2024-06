L’amichevole. Cinque gol dalla Roma. Bayern forte su Theo

Si è chiusa con una sconfitta per 5-2 la stagione del Milan, alla prima partita senza Pioli (Bonera in panchina). Nell’amichevole australiana di ieri contro la Roma, in ricordo di Agostino Di Bartolomei scomparso trent’anni fa, in gol Bove, Abraham, Angelino (con deviazione di Tomori), Dybala e Azmoun per i giallorossi. Per i rossoneri, con Giroud all’ultima partita, hanno segnato Okafor e soprattutto Theo Hernandez (nella foto): il francese, in campo per tutto il primo tempo, andrà agli Europei ed è sempre di più nel mirino del Bayern Monaco. Fonti tedesche danno per certo il sì del giocatore che è sotto contratto con il Diavolo fino al 2026: per averlo, servirà un’offerta da almeno 70-80 milioni. Buona prova di Reijnders, sempre più riferimento del centrocampo, convocato dalla nazionale olandese per Euro 2024. Pur trattandosi di un’amichevole (davanti a più di 56mila spettatori accorsi all’Optus Stadium di Perth), preoccupante la cinquina incassata da una difesa che ha chiuso il campionato con 49 reti al passivo, dato tra i peggiori in merito alle squadre di vertice in Europa. Sul taccuino ci sono un centrale e un esterno: Buongiorno, Igor, Emerson Royal, Tiago Santos e Kiwior tra gli obiettivi. L.M.