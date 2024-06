LE MOSSE DEL DIAVOLO. Milan, riparte l’assalto a Zirkzee. E Saelemaekers torna in rossonero

In attesa dell’annuncio di Fonseca, previsto settimana prossima, il Milan accelera per il centravanti. Obiettivo prioritario, da mesi, Zirkzee: la società ha informato il Bologna che pagherà la clausola di 40 milioni, si tratta con Kia Joorobchian sulle commissioni che, l’agente, vorrebbe a partire dalla doppia cifra. La volontà del 23enne olandese (che non andrà agli Europei) sarebbe quella di restare in Italia. Un reparto, quello offensivo, su cui lavorare anche in merito ai prestiti: per De Ketelaere (diritto di riscatto pari a 22 milioni più bonus) l’Atalanta vorrebbe trattare, mentre Saelemaekers (10 milioni) non rientrerebbe nei piani del Bologna di Italiano (che invece si è interessato per Florenzi). Il centrocampista di quantità preferito resta Fofana, in uscita dal Monaco, apprezzato anche da Psg e Atletico Madrid. Per il ruolo di terzino destro Emerson Royal (Tottenham) piace al Villareal ma aspetta i rossoneri, così come Tiago Santos che arriverebbe dal Lille insieme a Fonseca. In difesa, dove serve anche un centrale (difficile Buongiorno, piace da tempo Brassier, Hummels potrebbe essere una tentazione), è da monitorare anche la questione rinnovi: Maignan e Theo Hernandez, in scadenza nel 2026, su tutti. Al portiere - seguito dal Manchester City - sarebbe già stata fatta una proposta, per il terzino potrebbe muoversi il Bayern in caso di partenza verso il Real (non così scontata) di Davies.

Luca Mignani