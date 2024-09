LE ULTIMISSIME. Palacios ai dettagli, Adli verso la Fiorentina

Yacine Adli lascia il Milan: nel futuro del centrocampista francese c’è la Fiorentina. Per il giocatore, non convocato nelle prime due partite di campionato, si era fatto avanti anche il Marsiglia di De Zerbi, ma l’ha spuntata il club viola: formula simile a quella già utilizzata per Tommaso Pobega, ceduto a titolo temporaneo al Bologna con diritto di riscatto attorno ai 12 milioni (oggi possibili visite mediche). Si tratta del terzo prestito nel giro di pochi giorni: prima di Adli e Pobega, settimana scorsa, era arrivata l’ufficialità del passaggio di Kalulu alla Juventus. E il mercato in uscita del Milan potrebbe non finire qui: Ismail Bennacer infatti, titolare contro il Torino ma in panchina per tutta la partita al Tardini, è apprezzato dall’Al-Qadsiah. Ha una clausola rescissoria da 50 milioni (trattabili). In entrata passi avanti per Silvano Vos: centrocampista, 19 anni, 189 centimetri di altezza, 11 presenze la scorsa stagione con l’Ajax, più altre 20 partite giocate con la seconda squadra. Valutazione di circa 5 milioni, partirebbe da Milan Futuro, ma con vista sulla rosa di Fonseca. Sullo sfondo, Manu Koné: il 23enne è rimasto fuori nell’ultima gara del Borussia Monchengladbach per motivi di mercato. Sulla sponda nerazzurra, Palacios attende solo che Talleres e Independiente risolvano gli ultimi dettagli sul riscatto, propedeutico alla cessione all’Inter, prima di firmare per il suo nuovo club. L.M.