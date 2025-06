Leao allontana le sirene di mercato: “Essere al Milan è un sogno”

Milano, 21 giugno 2025 – Il calciomercato è già entrato nel vivo: in queste settimane si sono verificati dei trasferimenti importanti, come Wirtz, Frimpong e Kerkez al Liverpool o Huijsen e Alexander-Arnold al Real Madrid, con alcune operazioni che hanno coinvolto anche delle squadre di Serie A. Una di queste è sicuramente il Milan, con Tare che è alla ricerca degli uomini giusti per rinforzare la rosa che nella prossima stagione sarà guidata da Max Allegri. Lo scorso 11 giugno, i rossoneri hanno salutato Tijjani Reijnders, che si è trasferito al Manchester City e in questi giorni è impegnato nel Mondiale per club. C'è stata poi la situazione legata a Mike Maignan, con il Chelsea che si è interessato al giocatore ma non è stata trovata l'intesa tra le due squadre, oppure quella legata a Theo Hernandez, con l'Al-Hilal che non molla la presa ed è pronto a un nuovo assalto, mentre in entrata i nomi più forti sono quelli di Modric e Xhaka, due centrocampisti di esperienza che potrebbero fare molto comodo all'ex allenatore della Juventus. Tuttavia, un altro nome che è stato al centro dei rumors di mercato in questi giorni è stato quello di Rafa Leao. L'ala sinistra, infatti, è finito nel mirino del Bayern Monaco, che è alla ricerca di un giocatore offensivo dopo l'addio di Sané, trasferitosi al Galatasaray. Nel taccuino della dirigenza bavarese c'era anche Nico Williams, attaccante dell'Athletic Bilbao, ma quest'ultimo ha dato la priorità al Barcellona e la pista si è raffreddata. Nelle ultime ore, però, anche Leao si è allontanato dal Bayern. In un'intervista rilasciata a l'Officiel, il giocatore ha ribadito come giocare nel Milan sia per lui un motivo di grande orgoglio e come la maglia dei rossoneri sia una delle più importanti al mondo. “Il Milan è uno dei club più importanti del mondo, anche prima di arrivarci l'ho sempre seguito e vestire questa maglia è un sogno”, ha detto il giocatore portoghese, che, quindi, ha allontanato i rumors di mercato che lo vedevano lontano da Milano. Per Allegri, il numero 10 è un giocatore fondamentale nel suo scacchiere tattico e non ha nessuna intenzione di perderlo e queste parole forse scacciano via tutti i dubbi su quale sarà la futura squadra del portoghese. Inoltre, dal primo luglio scatterà la clausola rescissoria di ben 175 milioni di euro. Sembra difficile che una squadra arrivi a spendere tale cifra, ma il segnale è chiaro: il Milan crede in Leao e se qualcuno vorrà acquistarlo dovrà pagare tanto.