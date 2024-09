Milan-Liverpool, Fonseca: "Non possiamo sbagliare, bisogna essere difensivamente perfetti"

Milano, 16 settembre 2024 - "Il Liverpool in questo momento è una delle squadre più forti in Europa, nel gioco e nei singoli. Dobbiamo essere difensivamente perfetti per poter vincere. Non possiamo sbagliare niente". Sono le prime parole di Paulo Fonseca alla vigilia della prima di Champions per il Milan, in programma domani, martedì 17 settembre, a San Siro alle ore 21.

Difesa: come la vede Fonseca

L'approccio, comunque, non sarà difensivo: "Per me il miglior modo di difendere è non perdere la palla. In futuro questa squadra può essere molto dominante. Stiamo iniziando a esserlo, ma dobbiamo fare ancora tanta strada. Per noi è un'opportunità di dimostrare che stiamo crescendo".

Sui contatti con Cardinale dopo la vittoria col Venezia e sul ritorno di Ibrahimovic: "Parliamo sempre prima e dopo le partite. Credo sia normale". Sulle scelte: "Possono giocare gli stessi giocatori di sabato, ma potrei anche cambiare. Con tre partite ravvicinate devo pensare anche a quella successiva. Domani è la più importante, ma non posso dimenticare che poi ci sarà il derby".

La carica di Alvaro

In conferenza ha parlato anche Alvaro Morata (che dovrebbe partire titolare, facendo riaccomodare Abraham in panchina): "Da quando ho firmato mi sono immaginato partite come questa, potrebbe essere anche una finale come già successo in passato. C'è grande voglia di lavorare e dare il massimo, per rendere orgogliosi i nostri tifosi. Queste sono le partite che fanno la storia di questo sport. Non vedo l'ora di sentire l'inno della Champions".

E ancora: "Ho giocato in tante squadre, ma poche volte ho visto questa qualità. A volte però la qualità non basta: serve fiducia, bisogna crederci. Lo abbiamo sempre detto, ma ora si vede di più. Prima, se non dominavamo, andavamo in difficoltà. Ora siamo più convinti. Lo si vede da come ci alleniamo, la partita diventa una conseguenza".

Chi contro il Liverpool

Capitolo formazione: detto del rientro di Morata nell’undici titolare dopo la mezz’ora disputata contro il Venezia, al centro della difesa Tomori si riprenderà il posto ai danni di Gabbia (Thiaw è ancora fuori). L’unico dubbio – a meno di sorprese dell’ultima ora – a questo punto è quello sulla corsia di destra fra Emerson Royal e Calabria, con il capitano che è tornato ad allenarsi in gruppo.