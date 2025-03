Milan, Maignan squalificato per insulti all’arbitro: il capitano e Pavlovic salteranno Lecce

Milano, 4 marzo 2025 – Una giornata di squalifica e 15mila euro di multa. Conto salato per il Milan e per il suo capitano, Mike Maignan, dopo la partita con la Lazio. Il portiere è stato infatti fermato dal giudice sportivo “per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce negli spogliatoi, rivolto al direttore di gara un'espressione irriguardosa”.

Out

Sabato, alle ore 18, in trasferta, contro il Lecce, i rossoneri dovranno così fare a meno del francese. L'espressione irriguardosa costerà anche 15mila euro di ammenda. Squalificato anche Pavlovic, espulso durante la partita con i biancocelesti per un’entrata su Isaksen a metà secondo tempo. Resta in diffida il solo Musah. Contro l'ex Giampaolo, la squadra di Conceiçao dovrà fare a meno di due colonne portanti.

I biglietti

Tegole sul campo, polemiche fuori. Ieri, l'Associazione Italiana Milan Clubs ha pubblicato un comunicato: “La vendita del settore ospiti è iniziata stamattina alle ore 10… e biglietti esauriti ore 10.31!!! Stranissimo...”. E ancora: “Purtroppo tanti Milan club sono rimasti senza e noi abbiamo la necessità di sapere quanti biglietti siamo riusciti ad acquistare al fine di “portare” le nostre ragioni alla società Lecce (che tra l’altro non rispetta il numero di biglietti in vendita per il settore ospiti, come da norme della Lega). È palese che vogliono distruggere tutte le tifoserie organizzate…quali “portatori” di malattie malavitose. Grazie a tutti”.

Derby di Coppa

Slittata, invece, la vendita dei biglietti per la gara di andata della semifinale di Coppa Italia, Milan-Inter, in programma il 2 aprile. L'apertura era inizialmente prevista per oggi alle ore 12 ed è stata riprogrammata (massimo entro venerdì). L'inghippo nell'impossibilità, per gli abbonati rossoneri, di confermare il proprio posto utilizzato normalmente in campionato.

Era prevista soltanto la possibilità di poter acquistare quattro biglietti. La modifica permetterà di poter acquistare un tagliando per il proprio “solito” posto. Curiosità anche per i prezzi che verranno applicati. Oggi circolavano in rete tariffe, in vendita libera, che andavano dai 44 euro (terzo anello blu, il tagliando più popolare) ai 219 euro (tribuna d'onore rossa).