Maxi-commissione da 15 milioni. Milan, si complica l’affare Zirkzee

Quasi 15 milioni di euro di “commissioni“. Senza sconti. E’ la cifra da capogiro chiesta da Kia Joorabchian, potentissimo agente di Joshua Zirkzee, per il trasferimento del suo assistito in un grande club europeo. Non sono, dunque, nè i 40 milioni per il cartellino e neppure i 4,5 milioni d’ingaggio richiesti dall’attaccante a preoccupare Milan e Juventus, ma quello che ha frenato la trattativa fra i rossoneri e il Bologna è proprio l’importo delle provvigioni richieste dal procuratore. Il quale sa bene che potrebbe portare il giocatore, alle stesse condizioni, anche lontano dall’Italia, visto che forte è il pressing delle squadre della Premier, soprattutto l’Arsenal (che ha puntato anche Oshimen).

Dunque, il Milan continua ancora a sfogliare la margherita alla ricerca di un rinforzo per il reparto offensivo che sia degno erede di Olivier Giroud, emigrato negli Stati Uniti. Non c’è una trattativa più avanti rispetto alle altre, ma esistono dei nomi appuntati sull’agenda del ds Moncada e che verranno ancora valutati nei prossimi giorni. Quattro in particolare, da Santiago Gimenez (Feyenoord) a Benjamin Sesko (Lipsia), e ancora Serhou Guirassy (Stoccarda) e Jonathan David (Lille). Il centravanti messicano classe 2001, che nelle ultime due stagioni ha realizzato 49 gol in 86 partite nel campionato olandese, ritorna di moda dopo che già più di un anno fa era stato proposto al Milan in un vertice di mercato con Maldini e Massara. A fine aprile Moncada ha pure incontrato gli agenti del calciatore il cui cartellino costa circa 50 milioni di euro. A fine mese Gimenez parteciperà alla Copa America con la sua nazionale, per cui i rossoneri potrebbero decidere di accelerare. Ha invece una clausola rescissoria di 65 milioni (valida fino a fine giugno) lo sloveno Sesko, classe 2003, altra attesa “stella“ degli Europei nel mirino pure di Arsenal, Manchester United e Chelsea.

Restano altri due obiettivi, ovvero attaccante canadese classe 2000 David, di proprietà del Lille: costo del cartellino circa 35 milioni, ma sul calciatore è forte l’interesse anche della Roma che deve sostituire Lukaku e probabilmente anche Abraham. Infine Guirassy, sotto contratto con lo Stoccarda per altri due anni ma libero dietro il pagamento della clausola da 17,5 milioni. Anche il Borussia dortmund si è fatto avanti per l’attaccante francese naturalizzato guineano. L’ultima parola potrebbe metterla il silenzioso Zlatan Ibrahimovic che l’undici giugno festeggerà i primi suoi mesi in rossonero: anche dal senior advisor di RedBird si attende un importante contributo di idee sul mercato (ieri è rispuntato il nome dell’amico Van Bommel ad insidiare Fonseca per la panchina). Intanto i rossoneri insistono per Emerson Royal (25 milioni di euro), Un tentativo è stato fatto anche per Matty Cash, esterno classe 1997 dell’Aston Villa.