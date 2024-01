Mercato aperto. Milan, assalto a Buongiorno

I tavoli aperti dalla dirigenza di via Aldo Rossi sono molteplici e tutti focalizzati alla caccia di un nuovo centrale di difesa che possa colmare le lunghe assenze per infortunio di Thiaw, Tomori e Kalulu. Al momento, però, nessuna fumata bianca è in arrivo. Il primo nome della lista è Alessandro Buongiorno, il più corteggiato nelle ultime ore: oltre al Milan, infatti, il classe 1999 del Torino piace al Bayern Monaco, mentre l’offerta formulata dal Napoli (25 milioni di euro più il cartellino di Ostigard) è stata rispedita al mittente. Il club campione di Germania, oltre a definire l’acquisto di Mukiele dal PSG, starebbe valutando anche l’acquisto di un altro centrale considerato l’infortunio dell’ex Juventus de Ligt. Il presidente Urbano Cairo, però, ha sempre detto di voler rimandare un’eventuale cessione del suo capitano a giugno ma un’offerta da 40 milioni potrebbe cambiare le cose: per quanto riguarda il Diavolo, martedì sera il giocatore e il suo agente Riso hanno cenato a Milano e il procuratore avrebbe illustrato al suo assistito il gradimento del club rossonero, che pare essere ricambiato. La prima offerta formulata dalla dirigenza è di 15 milioni più il cartellino di Lorenzo Colombo, attualmente in prestito al Monza, ed è proprio la valutazione dell’attaccante a rappresentare il principale ostacolo: i rossoneri lo valutano 15 milioni, il Torino 10 e, considerati gli scarsi margini di successo dell’operazione, il Diavolo potrebbe fare un nuovo tentativo a luglio quando si libererà un’ulteriore casella nel reparto con Simon Kjaer, in scadenza, a cui non sarà rinnovato il contratto.

Resta viva la pista Brassier del Brest (ma il club non apre al prestito) mentre si sono raffreddati gli entusiasmi per Nianzou Kouassi. Il ventiduenne del Siviglia è incappato in troppi infortuni finora, un dato che ha suscitato qualche perplessità considerata l’infermeria già affollata di Milanello. Sul fronte addii, invece, Luka Romero è destinato a partire: il classe 2004, arrivato a parametro zero dalla Lazio, necessita maggior minutaggio e il Diavolo sarebbe disposto a cederlo in prestito. Il Como di Fabregas e il Venezia, entrambe in lotta per la promozione, si sono fatte avanti ma il giocatore piace anche al Boca Juniors e all’Almeria, fanalino di coda in Liga, che ha lo vuole in prestito.

Se per l’attacco si attenderà la prossima sessione di mercato (pronti 25-30 milioni per aggiudicarsi Jonathan David del Lille, in scadenza nel 2025), in attesa di sciogliere i nodi sul futuro di Jovic e il rinnovo di Giroud, il club potrebbe già valutare un innesto nel reparto offensivo, con Moise Kean che sarebbe stato proposto al Milan dai suoi intermediari. L’attaccante di Vercelli (al momento fermo per via di un infortunio alla tibia) potrebbe arrivare a titolo temporaneo non avendo trovato finora spazio tra le fila bianconere.