MERCATO. E adesso riparte la caccia al centrale

Archiviata la sfida col Bologna, la dirigenza rossonera si rituffa sul mercato per gli ultimi giorni della sessione invernale. "Abbiamo un gruppo molto solido e non abbiamo urgenza di fare qualcosa tanto per fare", ha detto ieri l’ad Giorgio Furlani. Riparte, in ogni caso, la caccia al difensore (purché a condizioni favorevoli), con i soliti noti nel mirino: Lilian Brassier (Brest) è il primo della lista ma per ora resta alla finestra. Chalobah del Chelsea (nella foto) non convince del tutto a causa di qualche problema fisico, Lenglet piace ma costa molto (e servirebbe l’ok di Barcellona e Aston Villa), mentre la pista Adarabioyo (Fulham) è percorribile per giugno quando si riparlerà col Torino per Buongiorno.

Moncada è molto attivo anche sul versante “uscite“ e prepara almeno 3 cessioni. Dovrebbe tornare dal Nottingham Forest (dove si trova in prestito) l’attaccante Origi pronto a trasferirsi al Los Angeles Fc (prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni). In partenza anche il giovane (classe 2005) Bartesaghi: sembrava destinato al Frosinone, potrebbe finire al Losanna con Pafundi, altro baby talento. Il club svizzero vuole il diritto di riscatto e non il prestito secco. Ha la valigia pronta anche Pellegrino: l’Anderlecht si è fatto avanti, il Cadice è in fila da tempo. Ma il difensore argentino piace pure al Verona.

Giulio Mola