Mercato. Terracciano pronto al patto col Diavolo

Filippo Terracciano è pronto a vestire la maglia rossonera: nella giornata di ieri il club di via Aldo Rossi ha raggiunto un accordo con l’Hellas Verona per l’acquisto del difensore classe 2003 a titolo definitivo per 4,5 milioni di euro più 1 di bonus. Conta invece di salutare in questo mercato Rade Krunic, ormai ai margini del progetto: la società sta aspettando un’offerta economica soddisfacente da parte di Fenerbahce e Lione, entrambe fortemente interessate al bosniaco, a parte per un problema alla schiena. Per la difesa resta caldo il nome di Lilian Brassier, giocatore del Brest valutato 10-12 milioni di euro che il Diavolo prenderebbe sia a titolo definitivo che con un prestito con riscatto. La concorrenza è forte: Monaco, Porto, Bayer Leverkusen e PSG.I.C.