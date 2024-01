Milan-Atalanta di Coppa Italia, probabili formazioni e dove vederla in tv

Milano, 10 gennaio 2024 – A poche settimane dallo scontro in campionato che ha visto prevalere i nerazzurri per 3-2 all’ultimo respiro, Milan e Atalanta tornano affrontarsi. Questa sera alle 21 (match in diretta in esclusiva su Canale 5), però, la posta in palio è l’accesso alle semifinali di Coppa Italia. Il Milan arriva all’appuntamento dopo il rotondo 3-0 che ha sancito il terzo successo di fila, ma adesso non vuole affatto accontentarsi e tenere alto il livello, come spiegato da Ruben Loftus- Cheek in una lunga intervista a Milan. TV: “Abbiamo iniziato bene, ma poi c’è stata una piccola flessione – ha raccontato il centrocampista inglese – che è fisiologica nel calcio. Nelle ultime partite abbiamo espresso un buon gioco. Mi sono portato dietro a lungo il dolore per un infortunio, ma ora spero di poter continuare a migliorare. Adesso creiamo e segniamo di più, giochiamo un calcio migliore. Spero che possiamo continuare a migliorare ma dobbiamo continuare a pensare a una partita alla volta”. Mister Stefano Pioli non rinuncerà all’ormai consueto 4-3-3 in grado di trasformarsi in 4-2-3-1 e farà soltanto qualche piccolo cambio rispetto al match di campionato contro l’Empoli, a cominciare dal pacchetto arretrato davanti a Maignan, nel quale ci sarà il nuovo esordio in rossonero di Matteo Gabbia, che farà reparto al centro con Theo Hernandez. Le corsie esterne saranno invece occupate da capitan Calabria e da Jimenez, che ben impressionato nelle sue ultime uscite. A dividersi i compiti di regia saranno Musah e Reijnders (Adlì torna in panchina nonostante la buona prova del Castellani), i quali formeranno la linea di centrocampo assieme a Loftus Cheek. Al centro del tridente d’attacco tornerà invece Jovic, supportato ai lati da Pulisic e Leao.

Le scelte di Gasperini

Dall’altra parte l’Atalanta arriva alla gara dopo il pari con la Roma e punta forte sulla Coppa Italia, come dichiarato alla vigilia da Gasperini: “Se consideriamo inavvicinabili scudetto e coppa europea, la Coppa Italia è invece la competizione più alla portata, quindi, andiamo a San Siro per giocarcela”. Per continuare a coltivare il sogno ci sarà però da battere un Milan, come detto, in ottima forma: “Il Milan è forte, una squadra di assoluto valore e sembra aver messo alle spalle il momento difficile e quindi dovremo prestare grande attenzione alla partita”. Il tecnico nerazzurro non ha poi risparmiato una stoccata: “Rigori a nostro favore? Spesso c’è una ricerca spasmodica a cercare di ingannare l’arbitro. Noi, però, non siamo molto bene ad accentuare tuffi che stanno venendo considerati rigori”. In casa dei nerazzurri – che scenderanno in campo con il 3-4-2-1 – probabile la partenza dalla panchina di Kolasinac e dell’ex rossonero De Ketelaere. In difesa, davanti al portiere Carnesecchi, ci sarà invece l’esordio dal 1’ di Hien, schierato al fianco di Scalvini e Djimsiti, Zappacosta e Ruggeri saranno gli esterni di un centrocampo completato da De Roon ed Ederson, mentre l’ex Milan Pasalic e Koopmeiners agiranno sulla trequarti, alle spalle della punta Scamacca.

Orari e dove vederla in TV: la gara sarà trasmessa mercoledì 10 dicembre 2024, alle ore 21, in esclusiva su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Gabbia, Theo Hernandez, Jimenez; Musah, Reijnders, Loftus Cheek; Pulisic, Jovic, Leao. All. Pioli.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic, Koopmeiners; Scamacca. All. Gasperini.