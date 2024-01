Coppa Italia, Lazio-Roma in tv: probabili formazioni e dove vederla. Olimpico blindato

Roma, 9 gennaio 2024 – Il derby non è mai una partita comune, figurarsi quando in palio c'è la possibilità di eliminare la rivale stracittadina in una singola sfida. È proprio questa sottigliezza a rendere un derby di coppa ancora più unico e speciale di uno normale e mercoledì si aggiungerà un nuovo capitolo a questa sfida unica. Mercoledì infatti Lazio e Roma si affronteranno nei quarti di finale di questa edizione di Coppa Italia, in un match senza ritorno che mette in palio un posto in semifinale. Il calcio d'inizio è previsto per le 18 in uno stadio Olimpico che si preannuncia blindato per l'occasione, con oltre mille agenti extra rispetto a quelli di solito impiegati nei match di campionato.

A giocare in casa, in linea teorica, sarà la Lazio, reduce del miglior campionato di sempre dell'era Lotito e per questa agevolata sul tabellone rispetto ai cugini in maglia giallorossa. I biancocelesti sono approdati ai quarti dopo ave sconfitto il Genoa proprio in questo stadio per 1-0, grazie alla rete di Mattéo Guendouzi. Rispetto all'avvio di stagione incerto, la squadra di Sarri ha iniziato ad ingranare e comincia davvero a candidarsi a un ruolo di protagonista di questa stagione. La rimonta che i laziali stanno operando in Serie A, li ha riportati a pari punti proprio con i cugini romanisti in quest'ultima giornata, dimostrando di poter vincere sfide, come quella contro l'Udinese, anche quando non giocano il proprio miglior calcio.

I giallorossi da parte loro però non vorranno estendere il proprio record negativo in questa competizione contro i biancocelesti. Gli ultimi due incroci in Coppa Italia hanno infatti visto i laziali avere sempre la meglio, tra cui anche la famosa finale del 2012-13. L'ultima volta che i lupacchiotti hanno avuto la meglio sui cugini correva la stagione 2010-11, quando agli ottavi i romanisti si imposero per 2-1 con le reti di Borriello e Fabio Simplicio, intervallate da quella di Hernanes. Mourinho finora ha faticato nei derby, dimostrando di non aver trovato totalmente la quadra al gioco di Sarri. Per quanto il trofeo nazionale non sia in cima alla lista degli obiettivi giallorossi, non c'è dubbio che si voglia riscattare le recenti sfide stracittadine, regalando così un dispiacere sportivo all'altra metà della Città Eterna.

A dirigere l'incontro sarà Daniele Orsato della sezione di Schio, con Imperiale e Rossi a coadiuvarlo nel ruolo di assistenti, Gianluca Manganiello invece sarà il quarto ufficiale. Al Var ci sarà Massimiliano Irrati; Avar affidato ad Eugenio Abbattista. Sono ben 48 i precedenti tra il fischietto veneto e i biancocelesti con 21 vittorie, 15 pareggi e 12 ko come bilancio complessivo. Sono 41 invece le sfide arbitrate con la Roma in campo, con 13 vittorie, 14 pareggi e altrettante sconfitte. Per lui sarà inoltre il sesto derby romano arbitrato in carriera, incluso proprio quello in finale di Coppa Italia nella stagione 2012-13. Nel complesso per Orsato sarà la sedicesima direzione arbitrale di questa stagione: 8 di queste in Serie A, 5 in Champions League (di cui 1 ai Preliminari), 1 di Saudi Pro League (Arabia Saudita) e 1 di UAE Pro League (Emirati Arabi).

Probabili formazioni

In dubbio Provedel, colpito dall'influenza, pronto Sepe in caso di forfait del portiere. In difesa potrebbe esserci invece il rientro di Romagnoli in coppia con Patric, concedendo un po' di riposo a Gila, mentntre Marusic e Lazzari andranno sulle fasce. Luis Alberto è tornato ad allenarsi con il gruppo, ma è improbabile che Sarri vada a forzare il suo rientro dal primo minuto, giocherà ancora Kamada al suo posto, con Vecino e Guendouzi a completare il reparto. Davanti Immobile è ko e anche Zaccagni e Isaksen sono in forte dubbio, ecco allora pronti Felipe Anderson con Castellanos e Pedro per mettere in difficoltà la retroguardia romanista.

Prosegue l'emergenza totale in difesa per la Roma. Ballottaggio in porta tra Rui Patricio e Svilar, con il primo leggermente favorito sul secondo. Huijsen è pronto all'esordio da titolare insieme a Cristante e Mancini, mentre ha accusato alcuni problemi anche Llorente, ma al momesto sono escluse comunque lesioni all'adduttore. In regia torna Paredes, che vedrà Pellegrini e Bove agire ai suoi lati, mentre sugli esterni Kristensen e Zalewski sono in pole position. In attacco non si tocca la coppia Dybala e Lukaku.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino, Kamada; Pedro, Castellanos, Felipe Anderson. All. Maurizio Sarri.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Huijsen; Kristensen, Bove, Paredes, Lo. Pellegrini, Zalewski; Lukaku, Dybala. All. José Mourinho.

Dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Roma dello stadio Olimpico, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, inizierà alle 18 di mercoledì 10 gennaio 2024. Il match sarà visibile in chiaro su Italia Uno, La partita sarà disponibile anche in streaming anche su Mediaset Infinity e SportMediaset.it. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Mediaset Infinity oppure sul sito internet di SportMediaset.it su tablet, pc e smartphone. A raccontare la sfida ci saranno Riccardo Trevisani e Massimo Paganin a commentare il match dell'Olimpico.

Statistiche e precedenti

Quello di mercoledì sarà il 182° derby della Capitale tra Serie A, Coppa Italia e Divisione Nazionale. Il bilancio complessivo è guidato dalla Roma con 67 vittorie, 50 invece i successi di marca Lazio, in mezzo 64 pareggi a completare il quadro. Nella sola Coppa Nazionale sono 20 i precedenti tra le due squadre, l’ultimo risalente alla stagione 2016-17, con i biancocelesti che eliminarono i giallorossi in semifinale. Gli ultimi tre derby della Capitale hanno visto realizzare in totale solo due reti, entrambe da parte della squadra di Maurizio Sarri; la Roma, infatti, non va a segno da tre gare contro i biancocelesti e potrebbe arrivare a quattro gare ufficiali di fila senza segnare nel derby per la prima volta dal periodo 1995-1996, tra le gestioni di Carlo Mazzone e Carlos Bianchi.