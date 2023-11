Milan, Calabria e Leao restano a casa: per il recupero del portoghese si punta al Borussia

Milano, 13 novembre 2023 – Domani il Milan torna in campo per allenarsi privo di tutti i convocati dalle rispettive selezioni nazionali: rimasti a Carnago sia Rafa Leao che Davide Calabria.

Dopo gli esami strumentali effettuati ieri sono arrivati i responsi sugli ultimi due infortuni: per Leao si tratta di una lesione di primo grado del bicipite femorale destro, mentre Calabria ha riportato un edema da sovraccarico del flessore semitendinoso sinistro. Entrambi non partiranno con le rispettive Nazionali e se per il capitano si può pensare a un recupero per la partita con la Fiorentina, per il portoghese si proverà l’impossibile per poterlo rivedere in campo il 28 novembre, giorno della sfida casalinga contro il Borussia Dortmund. La pausa per le nazionali dovrebbe invece riconsegnare a Pioli tre giocatori importanti: si tratta di Simon Kjaer, Ruben Loftus-Cheek e Chistian Pulisic.

Pioli

Se si esclude la vittoria contro il PSG, l'ultimo mese del Milan è stato non portato altre vittorie e a finire per primo sul banco degli imputati è stato Stefano Pioli: al momento il club di via Aldo Rossi continua a ribadire la fiducia nel suo mentore ma è imprescindibile che dopo la sosta per le Nazionali la squadra debba svoltare. Fiorentina e Borussia Dortmund in Champions saranno i due test decisivi per la panchina rossonera: uscire dall'Europa sarebbe un colpo duro, così come aumentare la distanza dalla vetta in serie A, attualmente a otto lunghezze di distanza.

Casa Milan a Dubai

Nel frattempo il club ha aperto la nuova Casa Milan in Medio Oriente. Si tratta di una importante tappa nella strategia di espansione globale: l’inaugurazione di Casa Milan Dubai si è tenuta ieri sera nel moderno ICD Brookfield Place, che ospita la nuova sede rossonera a Dubai. All’evento per il taglio del nastro hanno partecipato l’Amministratore Delegato del Milan Giorgio Furlani, il Chief Commercial Officer Maikel Oettle, Ismael Bennacer, alcuni rappresentanti della famiglia dei partner rossoneri, tra cui Emirates e SIRO, alcuni ex giocatori del Milan e una folta rappresentanza istituzionale. A tagliare il nastro sono stati l’Amministratore Delegato Furlani assieme a H.E. Mohammed Ibrahim Al Shaibani, Director General of His Highness, the Dubai Ruler’s Court and Managing Director of the ICD. Ubicata in posizione strategica al 31° piano del moderno ICD Brookfield Place, nel cuore del Dubai International Financial Center, Casa Milan Dubai fungerà da hub per tutte le attività e iniziative del Club in Medio Oriente, con l’obiettivo di soddisfare le richieste di un mercato sempre più consapevole della propria importanza a livello globale. La location strategica pone AC Milan al centro della vibrante community di Dubai, tra uffici corporate, gallerie d’arte, ristoranti eleganti, negozi di lusso e centri wellness. Giorgio Furlani, CEO di AC Milan, ha commentato a margine dell’annuncio: «Casa Milan Dubai rappresenta il nostro impegno per una crescita globale e la nostra ferma convinzione nel potenziale del mercato in Medio Oriente. Questo nuovo ufficio non è semplicemente un luogo fisico, ma una concreta dimostrazione dell’ambizione di AC Milan di formare una nuova comunità calcistica più forte e globale, che connetta cuori e menti in tutto il mondo. Allo stesso tempo, Casa Milan Dubai fungerà da casa per il Club lontano da Milano, un edificio nel quale i nostri valori e la nostra passione per il calcio continueranno a prosperare. Con il nostro nuovo ufficio a Dubai, siamo orgogliosi di rafforzare la nostra presenza in una regione chiave per il Club e di continuare a consolidare il nostro rapporto con i nostri partner, tra cui Emirates, che è al nostro fianco da 15 anni, rendendo la nostra partnership una delle più riconoscibili, rispettate e longeve del calcio mondiale».