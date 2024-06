Milan del futuro, non solo Camarda. Da Liberali a Sia, l’Under 23 è pronta

Da Camarda a Jimenez, da Zeroli a Bartesaghi, passando per Simic. Nei giorni in cui la società è al lavoro per il Milan del domani, tra la panchina sempre più di Fonseca e una rosa da ridisegnare con gli obiettivi Zirkzee e Fofana tra gli altri, i sorrisi si allargano anche – o soprattutto – per il Milan del dopodomani. In primis per Camarda: l’annuncio del primo contratto da professionista (triennale) è ormai a un passo, dopo una lunga trattativa e l’interesse di big quali Borussia Dortmund e Manchester City. Dal debutto record in Serie A nel novembre scorso (15 anni, 8 mesi e 15 giorni: nessuno, nella storia del campionato, aveva esordito prima), ai gol che stanno facendo volare la Nazionale Under 17, annata col botto per il 16enne: 13 reti e 5 assist in Primavera tra campionato, Coppa Italia e Youth League. In azzurro, agli Europei in corso a Cipro, 3 centri nelle ultime 3 partite. L’ultimo gol è arrivato dal dischetto, alla lotteria dei rigori dei quarti di finale con l’Inghilterra: è stato il centro che ha sancito l’accesso dell’Italia alla semifinale di domani contro la Danimarca.

Protagonisti anche i compagni rossoneri Liberali (sua la rete capolavoro dell’1-1 con gli inglesi) e Longoni (un rigore parato). Intanto ieri, in Australia con la Roma, Jimenez ha giocato tutta la partita, con ottimi spunti: esterno alto a sinistra e a destra, 19 anni, in prestito dal Real Madrid, alla quarta presenza in prima squadra dopo una stagione limitata da un infortunio che lo ha tenuto fermo fino a poche settimane fa. In campo, ieri, con un’ottima ripresa, anche Bartesaghi, così come Zeroli: entrambi sono da tempo nel giro della prima squadra e sono stati convocati (insieme a Sia, 15 reti stagionali e capocannoniere della Primavera rossonera) dalla Nazionale Under 19 che giocherà gli Europei dal 15 luglio in Irlanda del Nord.

Il 19enne Simic, invece, è già nel giro della nazionale maggiore serba, anche se non andrà in Germania. Il difensore centrale, in gol in Serie A contro il Monza, ha attirato l’interesse di Feyenoord e Stoccarda, tra le altre. Il Milan del dopodomani, insomma, scalpita. E potrebbe fare il rodaggio, se non a San Siro, in Serie C: la società vuole formare l’Under 23 che sarà affidata a Bonera. Tutto pronto: dallo stadio (il Chinetti di Solbiate Arno) alla dirigenza: manca solo l’annuncio per Kirovski, l’uomo che portò Ibrahimovic a Los Angeles.