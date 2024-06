Milan, doppio nodo. Lukaku pista aperta. Rabiot idea viva

La frenata su Zirkzee, l’interesse per Lukaku, la pista Abraham: il Milan continua a ballare sulle punte. Per l’olandese in rossonero la corsa si è per ora stoppata all’ultima tappa delle commissioni (15 milioni) chieste da Kia Joorabchian. E dall’Inghilterra, ieri, filtrava un cauto ottimismo in merito alla trattativa tra l’agente dell’attaccante e il Manchester United che, come i rossoneri, ha intenzione di versare i 40 milioni di clausola rescissoria. Il Milan resta sul giocatore, ma nel contempo amplia il ventaglio delle alternative. L’ultima: Lukaku. Operazione complicata per il 31enne che, in prestito l’anno scorso alla Roma, percepiva 7,5 milioni di ingaggio: il belga è sotto contratto con il Chelsea fino al 2026 e i londinesi non sono orientati a cederlo ancora temporaneamente (quantomeno, non ora), ma puntano alla vendita. La clausola rescissoria è attorno ai 43 milioni, trattabili. È previsto un incontro con l’entourage del giocatore. C’è anche il Napoli di Conte, però, in vantaggio per la presenza dell’allenatore, ma alle prese con la questione Osimhen: clausola da 120 milioni circa, con Psg, Arsenal e United che potrebbero essere frenati da tale spesa. Gli inghippi, comunque, non mancano anche qui. Così la proposta della Roma per Abraham potrebbe non essere bocciata a priori, anche se il 26enne è reduce da una stagione condizionata da un lungo infortunio al crociato ed è rientrato solo in aprile. Intanto, Guirassy è ormai in orbita Borussia Dortmund. E mentre a centrocampo, oltre a Fofana, resta in piedi l’ipotesi Rabiot a parametro zero (il Milan avrebbe pareggiato l’offerta della Juventus: 7,5 milioni di ingaggio all’anno per tre anni), in difesa bussano dall’Inghilterra: il Newcastle infatti, dopo aver sondato Tomori ed essersi fermato alla richiesta (50 milioni per averlo), si è spostato su Thiaw. Durante il contatto si è parlato anche di Trippier in ottica rossonera, ma il discorso è rimasto tale e si è spento sul nascere. Per la fascia, il favorito resta Emerson Royal del Tottenham.