Milan-Empoli 3-0: Morata e Reijnders stendono gli azzurri

Milano, 30 novembre 2024 - Il Milan manda al tappeto l'Empoli e torna a vincere in campionato. Il protagonista assoluto è Reijnders, che sigla una doppietta. Ad aprire le marcature nel 3-0 rifilato ai toscani è però Morata. Con questo successo il Diavolo sale a quota 22 punti, mentre gli azzurri restano a 16.

Le scelte dei due allenatori

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Morata. All. Fonseca.

Empoli (3-4-1-2): Vasquez; Ismajli, Goglichidze, Viti; Gyasi, Maleh, Henderson, Pezzell; Anjorin; Pellegri, Colombo. All. D'Aversa.

Primo tempo

Particolarmente attivo in partenza Leao. Come ci si poteva aspettare sono i rossoneri a fare la partita. Dopo 14 minuti ecco la prima occasione per i padroni di casa, con Theo Hernandez a servire Morata, che da posizione defilata impegna Vasquez (ma il tocco non viene ravvisato dal direttore di gara Dionisi). Ci prova anche Reijnders dalla lunga distanza, ma l'olandese non inquadra il bersaglio grosso, anche a causa di una deviazione degli avversari. Poco male per il Diavolo, che al 19' sblocca il risultato: la retroguardia toscana si salva sulla conclusione di Leao, ma non sul successivo destro di Morata, che non dà scampo a Vasquez. L'Empoli reagisce immediatamente con un cross insidioso di Anjorin per Colombo, che sull'uscita a vuoto di Maignan mette fuori (con un braccio). Al 26' Theo Hernandez per poco non firma un eurogol su punizione da centrocampo, con Vasquez che aveva abbandonato i pali, ma se la cava perché la sfera termina alta sopra la traversa. Due minuti più tardi è Pulisic a spaventare la compagine azzurra con un sinistro che si spegne sul fondo. La truppa di D'Aversa comunque non resta a guardare e controbatte colpo su colpo. Tuttavia Maignan non corre pericoli, mentre dall'altra parte alla retroguardia dell'Empoli va bene sulla torre di Gabbia sugli sviluppi di un angolo. Al 44' ecco il raddoppio del Milan con Reijnders, che da dentro l'area avversaria gira il pallone dove Vasquez non può arrivare. Si chiude così la prima frazione a San Siro.

Secondo tempo

Subito due sostituzioni per D'Aversa: dentro Cacace e Solbakken per Colombo e Pezzella. L'avvio di ripresa è sonnolente da parte del Milan e al 54' l'Empoli va ad un passo dal gol con Maleh, che da limite dell'area centra in pieno la traversa. Gli ospiti tentano di rientrare in partita, ma al 69' ancora Reijnders cala il tris: il 14 rossonero guida la ripartenza, non viene contrastato dagli avversari e di destro gonfia la rete. Al 73' il neo entrato Esposito ha un'occasione ghiotta, ma la mira è sballata, nonostante l'ottima posizione. Girandola di cambi poi: Fonseca toglie Gabbia, Fofana e Musah, inserendo Pavlovic, Chukwueze e Loftus-Cheek, mentre D'Aversa lancia Marianucci per Goglichidze. Per il Milan vanno in campo pure Camarda e Abraham, ed è quest'ultimo a sfiorare il poker con un tocco su cross di Chukwueze fuori di un niente.

