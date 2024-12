Milan, il Genoa guasta la festa di compleanno

Milano, 15 dicembre 2024 – Milan e Genoa non sono andate oltre lo 0-0, in una serata non molto esaltante per entrambe. Il Diavolo, che festeggiava il suo 125° anniversario, non è riuscito a bucare una ordinata difesa del Grifone, che allo stesso modo non ha mai realmente impensierito Maignan. Le due compagini si spartiscono la posta in palio di questa 16^ giornata: i rossoneri salgono a quota 23 punti, mentre i rossoblù si trovano ora a 16.

Le formazioni titolari

Paulo Fonseca schiera il suo Milan con il 4-2-3-1. Maignan protegge la porta, sulla fascia sinistra spazio al giovane Jimenez, in linea con Gabbia, Thiaw ed Emerson Royal. Fofana e Reijnders si posizionano in mediana, mentre Chukwueze e Leao sono le due ali. Liberali fa il trequartista centrale alle spalle di Abraham. Patrick Vieira sceglie un 4-3-3 mobile per il Genoa. Leali occupa i pali, Vogliacco, Bani, Vasquez e Martin formano la retroguardia a quattro. Thorsby, Badelj e Frendrup formano la linea di centrocampo, con Miretti leggermente più avanzato assieme a Zanoli. Pinamonti è il riferimento centrale.

Primo tempo

L'inizio di partita è poco entusiasmante. Le due squadre si studiano, si gioca molto nella zona centrale di campo e sono pochi gli affondi interessanti. Al 10' è Reijnders ad accendere la luce per il Milan: l'olandese corre verso la porta avversaria e appoggia per Abraham, che a sua volta libera Emerson Royal per il tiro; Leali non è bellissimo stilisticamente, ma devìa in calcio d'angolo ed evita guai per il Genoa. Nuovamente Reijnders, una decina di minuti dopo, calcia da fuori senza grandi velleità. Al minuto 25 Jimenez cambia gioco e pesca Chukwueze, che però è troppo impreciso nella conclusione. Le emozioni latitano, mentre i rossoneri comandano il gioco e il Genoa si limita a non subire eccessivamente nella propria metà campo. La prima frazione di gioco si chiude sul punteggio di parità, a reti bianche, dopo due minuti di recupero.

Secondo tempo

I secondi quarantacinque minuti si aprono con l'occasione da gol più grande del match finora. Chukwueze sulla destra pennella un cross in area, Emerson Royal la spizza di testa e quasi sorprende Leali, che si salva con i suoi riflessi e un tuffo laterale. Questo guizzo nei primissimi secondi illude un po' il pubblico, che torna subito ad osservare un match bloccato e molto equilibrato. È sempre il Milan a mantenere il controllo del pallone, senza però trovare varchi nella difesa del Grifone. Ad un quarto d'ora dal termine è un contropiede a risvegliare tutti dal torpore: gli ospiti si fanno trovare impreparati su un contropiede del Diavolo, accompagnato da Reijnders; Morata conclude, ma alto sopra la traversa. L'attaccante spagnolo colpisce la traversa al 79', quando servito ancora dal solito Reijnders non riesce a concretizzare una ghiotta opportunità. Nel finale i padroni di casa rischiano grosso. Thiaw effettua un retropassaggio troppo ottimista verso Maignan, che si salva in qualche modo correndo all'indietro per recuperare un pallone destinato dentro la propria porta, mentre poco dopo Martin spara alle stelle una punizione dai venti metri.

Il tabellino del match

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Alex Jimenez; Y. Fofana, Reijnders; Chukwueze (76' Okafor), Liberali (62' Camarda), Rafael Leao; Abraham (46' Morata). Allenatore: Fonseca. A disposizione: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Calabria, Theo Hernández, Pavlovic, Terracciano, Tomori; Vos; Camarda, Morata, Okafor. Genoa (4-3-3): Leali; Vogliacco (46' Sabelli), Bani, Vasquez, Martín; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli (90+1' Norton Cuffy), Pinamonti, Miretti (80' Vitinha). Allenatore: Vieira. A disposizione: Gollini, Sommariva; Marcandalli, Matturro, Norton Cuffy, Sabelli; Bohinen, Masini, Melegoni, Pereiro; Accornero, Ankeye, Balotelli, Vitinha. Marcatori: - Direttore di gara: Marco Guida Ammonizioni: Vogliacco, Zanoli Espulsioni: -

