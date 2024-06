Milan, gioco di punta. Il casting si allarga. Morata tra i nomi

Sono (e saranno) ancora i giorni di Zirkzee. Gli ultimi spifferi arrivano dall’Inghilterra: Manchester United pronto a pagare la clausola rescissoria da 40 milioni, esercitabile dall’1 luglio, e in contatto con l’agente del centravanti. Il Milan ha dalla sua il sì del giocatore. E ha pronto un contratto quinquennale da circa 4 milioni a stagione. Ma è ancora alle prese con le commissioni che si aggirano sui 15 milioni richieste da Kia Joorabchian. Per i Red Devils, comunque, Zirkzee non è l’unico obiettivo. Ma si tratta. Intanto il centravanti, convocato in extremis da Koeman agli Europei dopo l’infortunio della punta dell’Ajax Brobbey, non ha giocato ancora un minuto in Germania, si è fermato ieri a causa di un’influenza e sarebbe pronto a sciogliere le riserve solo alla fine dell’Europeo. Il tempo però stringe e i rossoneri continuano a guardarsi attorno: oltre a Dovbyk del Girona (anche per lui, nel mirino dell’Atletico Madrid, clausola da 40 milioni), c’è Guirassy tra le prime alternative. In uscita dallo Stoccarda, 28 anni e altrettanti gol nell’ultimo campionato, secondo nella Scarpa d’Oro alle spalle di Kane, ha una clausola decisamente più bassa: 17,5 milioni. Su di lui, però, c’è in pressing il Borussia Dortmund anche se l’operazione non è stata ancora conclusa.

Così, altri nomi vengono proposti al Milan. Tra gli ultimi Morata, 32 anni a ottobre, 21 gol nell’ultima stagione a Madrid sponda Atletico da dove vorrebbe salpare, clausola da 12 milioni. E Calvert-Lewin, 27 anni, 8 gol nell’ultima annata con l’Everton che sta trattando la cessione dell’attaccante con il Newcastle per una cifra di poco superiore ai 40 milioni. A proposito di Newcastle: il club inglese è anche sulle tracce di Tomori. Il difensore è sotto contratto fino al 2027: per averlo serve una cifra vicina ai 50 milioni. In caso di partenza del centrale il Milan (che continua a tenere d’occhio il duttile Kiwior, 24enne dell’Arsenal) potrebbe valutare Inigo Martinez: classe 1991, 25 presenze quest’anno col Barcellona, in scadenza nel 2025.